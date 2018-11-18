HABER

MHP aday adaylarından proje istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Parti yönetimi, "üretken belediyecilik" vizyonu çerçevesinde yerel seçimde aday olmak isteyenlerden başvuru sırasında bölgelerinin sıkıntıları ve çözümüne ilişkin proje talep ediyor - Aday adaylarına kampanya sürecini "ülkücü edep ve adaba uygun yönetmeleri, birbirileriyle polemik yaşamamaları, doğru ve iyi yapılanları tenkit etmemeleri" tavsiyesinde bulunuluyor - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: -"Bütün aday adaylarından il, ilçe ve beldeleriyle ilgili sorunları, vatandaşın en çok dile getirdiği sıkıntılar ile bunların çözümüne yönelik proje getirmelerini istiyoruz. Şu an elimizde Türkiye'nin her yeriyle ilgili proje var"

ESİN IŞIK - MHP yönetimi, "üretken belediyecilik" vizyonu çerçevesinde yerel seçimde aday olmak isteyenlerden başvuru sırasında bölgelerinin sıkıntıları ve çözümüne ilişkin hazırladıkları projeleri istiyor.

MHP, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Adana ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 5 büyükşehirle 4 il ve 2 ilçede belediye başkanı adayını kamuoyuyla paylaştı. Bir yandan başvuruları alan parti bir yandan da aday adaylarını partinin kriterleri çerçevesinde inceliyor.

Aday adaylarında, "tanınırlık, dürüstlük, belediyecilik ve şehircilik hizmetinin bilinmesi, mazisinde partiyi mahcup edecek bir durumun bulunmaması" kriterlerine öncelik veren parti yönetimi, başvuranlardan "üretken belediyecilik" vizyonu çerçevesinde de proje talep ediyor.

Genel merkeze çağrılan aday adaylarına kampanya sürecinde "ülkücü edep ve adaba uygun yönetmeleri, birbirileriyle polemik yaşamamaları, doğru ve iyi yapılanları tenkit etmemeleri" tavsiyesinde bulunuluyor.
\

- "Genel merkeze çağırıyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün aday adaylarından, aday oldukları ya da olmayı düşündükleri belde, ilçe, il ya da büyükşehirle ilgili sorunlar ile vatandaşın en çok dile getirdiği sıkıntıları tespit etmelerini ve bunlara yönelik çözüm içeren proje getirmelerini istediklerini bildirdi.

Bunun yanında aday adaylarından mutlaka bulundukları şehrin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacak, hayat standardını yükseltecek çalışmalar da talep ettiklerini vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

"Şu an elimizde Türkiye'nin her yeriyle ilgili proje var. Aday adaylarına hazır ve donanımlı bir şekilde alana, vatandaşın karşısına çıkmaları gerektiğini söylüyoruz. Genel merkezin yerel yönetimlere ilişkin vizyonunu, yaptığımız hazırlıkları da aday adaylarına aktarıyoruz. Aday adaylarını özellikle genel merkeze çağırıyoruz. Buradaki havayı teneffüs etmeleri, görmelerini istiyoruz. Tavsiyelerimiz de oluyor. Çok sayıda adayımızın olduğu yerde ülkücü edep ve adaba uygun olarak süreci yönetmelerini, birbirileriyle bir polemik yaşamamalarını, doğru ve iyi yapılanları salt 'muhalefet edeceğiz' diye tenkit etmemeleri gerektiğini ifade ediyoruz."

Durmaz, ayrıca aday adaylarına, bir adayın seçim kampanyası süresince gün içerisinde yapması ve yapmaması gerekenler ile bineceği araçtan görüşeceği kişilere kadar tavsiye ve uyarıların yer aldığı kitap dağıttıklarını da söyledi.

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
CHP'li Salıcı, İzmir'de 1815 aday adayına konuştuCHP'li Salıcı, İzmir'de 1815 aday adayına konuştu
Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcıErtuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP proje yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

Kate Upton anne oldu! İşte bebeği

Kate Upton anne oldu! İşte bebeği

Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu

Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İlginizi Çekebilir

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.