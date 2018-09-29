MHP adaylara seçim kitapçığı hazırladı

MHP, yerel seçimlere hazırlık çerçevesinde adaylara yönelik el kitapçığı hazırladı, Üretken Belediyecilik Vizyon Belgesi'ni güncelledi.

Kitapçık ve belge, Kızılcahamam'da yerel seçim stratejisini belirlemek için düzenlenen kampta milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerine dağıtıldı.

2019 yılının Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimlerde adaylara yönelik hazırlanan el kitapçığı, "mutlaka, ilk olarak, seçim iletişim süreci, açık hava salon toplantıları, yüz yüze görüşmeler ve ev ziyaretleri, seçim iletişim merkezi, etkin tanıtım, medya ile ilişkiler ve kendiniz için" bölümlerinden oluşuyor.

Kitapçıkta, öncelikle adaylara kampanya bütünlüğüne riayet etmeleri, bölgeye ait geçmiş seçim sonuçlarını incelemeleri, toplumun her kesimine yönelik mesaj vermeleri, söylemlerde dezavantajlı kesimlere yönelmeleri, ekiplerine MHP rozeti taktırmaları, sosyal medyayı önemsemeleri, telefonu kendilerinin açmaları, herkesi ve her yeri ziyaret etmeleri, zaman planlamasına uymaları öneriliyor.

Adayların saha çalışmalarında dikkat etmeleri gereken hususların da bulunduğu kitapçıkta, "Ne çok kötü bir araba ile fakirlik edebiyatı yapılmalı ne de pahalı bir araba ile hava atıyormuş görüntüsü verilmeli. Orta sınıf bir araç ile seyahat yapılmalıdır." ifadesine yer veriliyor.