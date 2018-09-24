MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Aylardır af teklifi üzerine çalışmalarını yürüten MHP, 163 bin kişiyi kapsayan teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sundu. Af yasasıyla ilgili ilk adım atılmış oldu. MHP, 163 bin kişiyi kapsayan af tasarısını Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte, cinsel saldırı, cinayet ve devlete karşı suçlar kapsam dışında. Teklifle ilgili olarak MHP'li Fethi Yıldız'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlete karşı işlenen suçlarda affın söz konusu olabileceğini ancak kişilere karşı işlenen suçta bunun mümkün olmadığını dile getirmişti.

Vekiller tarafından değerlendirmeye alınacak olan teklifle ilgili AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin yaklaşımı merak ediliyor.