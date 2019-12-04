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MHP af yasası teklifini geri çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 19:03 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi kamuoyunda af yasası olarak bilinen kanun teklifini geri çektiğini duyurdu.

MHP af yasası teklifini geri çekti

Milliyetçi Hareket Partisi kamuoyunda af yasası olarak bilinen kanun teklifini geri çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim" denildi.

Bahçeli partinin kararına gerekçe olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Aralık 2019 tarihli Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu toplantısında altı suça asla indirim yapılmaması hususunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e talimat vermesini gösterdi. "Bunlar arasında; terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suç başlıkları öne çıkmıştır" denildi.

"Parti görüşü olarak somutlaştı"

"Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararına elbette saygı duymaktadır" denilen açıklamada "ceza indirimiyle ilgili yeni gelişmelerin" 2 Aralık tarihli toplantıda "parti görüşü olarak somutlaştığı" ifade edildi.

Devlet Bahçeli açıklamasında "AK Parti ikinci yargı paketini TBMM’den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’ye sunduğu teklifini 49 milletvekiliyle kanunlaştırmaya sayısal gücü yeterli değildir" ifadelerini kullandı. Bu ifade, MHP’nin TBMM Genel Kurulu’nda ikinci yargı paketinin onaylanması sırasında AKP'ye destek verip vermeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

MHP "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirim İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi’ni" 24 Eylül 2018 tarihinde TBMM’ye sunmuştu. MHP Hukuk ve Seçim İşlerin Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız tarafından hazırlanan teklif, hükümlülerin tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken ceza süresinden beş yıl indirilmesini öngörüyordu.

DW/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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