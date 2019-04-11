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MHP Alaşehir İlçe Başkanı Pan, hayatını kaybetti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 00:14 | Son Güncelleme

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Pan (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Pan, hayatını kaybetti 

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Pan (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaşehir İlçe Başkanı Ali Pan, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmesi sonucu Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyat olan Pan, beyninde ödem oluşması nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan 3 Çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Pan, yaklaşık 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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