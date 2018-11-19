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MHP, Aliağa’da Acar’ı yeniden aday gösterdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2018 18:39 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’de tek belediyeye sahip oldukları Aliağa’da mevcut başkan Serkan Acar ile yerel seçimlere katılma kararı aldı.

MHP, Aliağa’da Acar’ı yeniden aday gösterdi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’de tek belediyeye sahip oldukları Aliağa’da mevcut başkan Serkan Acar ile yerel seçimlere katılma kararı aldı.
MHP, 31 Mart 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimler için bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. İzmir’de de tek ilçe belediyesine sahip olan MHP, Aliağa'da mevcut belediye başkanını, yerel seçimlerde bir kez daha aday gösterdi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yerel seçimlerde MHP’nin ilçedeki adayı olarak yarışa katılacak. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, alınan kararın hayırlı olmasını diledi.

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