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MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Giresun’un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti.

MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Alucra-Şiran karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta yönetimindeki plakası belirlenemeyen minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak yan yattı.

Kazada araç sürücüsü Vehbi Usta olay yerinde hayatını kaybederken, güvenlik güçleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
giresun Giresun’un Alucra ilçesi MHP

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