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MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 20:44 | Son Güncelleme

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
MHP Antalya İl Başkanlığı görevine 29 Mayıs 2016’da atanan Mustafa Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum ve sağlık sebepleri nedeniyle il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mustafa Aksoy açıklamasında şu ifadeler yer verdi:
"Herkesin bilmesini isterim ki ömrümü adadığım Türk milliyetçiliği ve Türk İslam ülküsü davama hizmet etme kararlılığım bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Şahsıma güvenerek il başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bizlere emanet eden genel başkanım Devlet Bahçeli Bey’e sonsuz teşekkürlerimi sunar; ömrüm vefa ettiği sürece son nefesime kadar almış olduğu her kararı sorgulamaksızın emrinde olduğumu dost düşman herkesin bilmesini isterim." Aksoy, görev süresince kendisine destek veren partililere de teşekkür etti.

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