HABER

MHP Antalya İl Başkanı oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, oyunu Muratpaşa ilçesindeki Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

Süleyman EKİN- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, oyunu Muratpaşa ilçesindeki Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Meydankavağı Mahallesi'ndeki Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne eşi Kamile Aksoy ve partililerle birlikte gelen MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, oyunu 1302 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Mustafa Aksoy, ?Seçimlerin Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah bütün vatandaşlarımız, bütün seçmenlerimiz vatandaşlık bilinci ve şuuru içerisinde bugün demokrasinin de gereğiyle sandıklara gider ve sandıklara sahip çıkarlar. Aziz milletimizin tecelli eden hür iradesine de bugün sandıklar saat 17.00'de kapanıp, açılmaya başladığı andan itibaren tıpkı eski seçimlerde olduğu gibi saygı duyacağız. Seçim sonuçlarının tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum diye konuştu.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı
Basketbolcu Semih Erden oyunu Beykoz’da kullandıBasketbolcu Semih Erden oyunu Beykoz’da kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Bu oylar kabul edilmeyecek

Bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.