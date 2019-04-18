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MHP, Antalya'da kampa giriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 12:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu Antalya'da düzenlenecek İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu Antalya'da düzenlenecek İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katılacak.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından süreci değerlendirmek üzere, 19- 21 Nisan'da Manavgat ilçesi Side Turizm Bölgesi'nde düzenlenecek kampta, 81 il başkanı ve 235 belediye başkanı ile bir araya gelecek. Bahçeli, 19 Nisan Cuma günü saat 19.30'da Döşemealtı ilçesi Kepezüstü mevkisinde partililer tarafından karşılanacak. Bahçeli, daha sonra Manavgat'ta konaklayacağı otele geçecek.
MHP kampı, 20 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de, Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantı, daha sonra basına kapalı sürdürülecek. Bahçeli, il başkanları ve belediye başkanları ile seçim sürecini değerlendirecek. MHP lideri Bahçeli, 21 Nisan Pazar günü saat 11.00'de ise toplantının kapanış konuşmasını yapacak.

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