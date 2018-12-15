HABER

MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2018 00:37 | Son Güncelleme

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Cumhur ittifakı görüşmeleri çerçevesinde, MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ın geri çekildiği belirtti.

MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti

MHP Aydın il teşkilatında konuyla ilgili bir açıklama yapan Burak Pehlivan; “Milliyetçi Hareket Partisi olarak Aydın Büyükşehir Adayını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduk. İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve Germencik Belediye Başkanımız Ümmet Akın'ı kamuoyuna tanıtmıştık. Ancak son gelişen Cumhur ittifakı görüşmeleri çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi Aydın İl Başkanlığımıza ulaşmıştır. MHP, Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli Bey'in emrinde, Aydın ve hemşerilerimiz için ittifak hassasiyeti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakının Aydın'da başarılı olması için tüm teşkilatlar olarak çalışacaklarını ifade eden Pehlivan, "Türkiye ve büyük Türk milleti için büyük önem arz eden Cumhur İttifakının yarınlar için güçlü kılınması konusunda her dava arkadaşım; ülkücüye yakışır şuur içinde hareket etmektedir, etmeye de devam edecektir. Önce ülkem, sonra partim ilkesi Miliyetçi-Ülkücü hareket için söylemden daha ötesi bir şuur halidir. Kutlu davamıza, partimize yakışır çalışmaları ile hemşerilerimizin gönlünde taht kuran Ümmet Akın Başkanımız ile nice zaferlere ulaşacağımıza olan inancımı da belirtmek istiyorum. İl Başkanlığımız ve on yedi ilçe teşkilatımız ile Cumhur İttifakının Aydın ilinde güçlü şekilde tecelli etmesi için çalışacağız” diye konuştu.

(İHA)

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
Bakan Soylu: Belediyeleri teröre hizmet eder halden kurtarmak boynumuzun borcudur (2)Bakan Soylu: Belediyeleri teröre hizmet eder halden kurtarmak boynumuzun borcudur (2)
Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme!Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Aydın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın yerel seçim 2019 cumhur ittifakı

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Galatasaray'a transferde büyük şok

Galatasaray'a transferde büyük şok

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme!

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Uzun zaman sonra ilk kez! Gül, Davutoğlu ve Babacan

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda neler yer alıyor?

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda neler yer alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Failin kim olduğu belli

Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Failin kim olduğu belli

Ankara'yı sarsan 'Her an istifa edebilir' iddiasına yanıt geldi!

Ankara'yı sarsan 'Her an istifa edebilir' iddiasına yanıt geldi!

İlker Başbuğ, CHP'nin en önemli hatasını açıkladı

İlker Başbuğ, CHP'nin en önemli hatasını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.