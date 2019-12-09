HABER

MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:45 | Son Güncelleme

ÖZÜR DİLEDİ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partisinin Genel Merkezi tarafından görevinden alındı.

MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı (2)

ÖZÜR DİLEDİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partisinin Genel Merkezi tarafından görevinden alındı. Pehlivan'ın, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya'yı eleştirirken söylediği sözler tepki çekmişti. Görevden alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıkmama yapan Burak Pehlivan, "Basında çıkan ve yanlış anlaşılan haberlerden dolayı tekrar asker eşlerinden özür diliyorum. Bu sebepten dolayı görevden ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonra da çalışmalarıma liderimizin ve genel merkezimizin emrinde devam edeceğim" dedi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
FOTOĞRAF

MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı (2)

Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!
İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi liseli Mehmet sahiplendiİtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi liseli Mehmet sahiplendi
Karaman’da karı-kocayı trafik kazası ayırdıKaraman’da karı-kocayı trafik kazası ayırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis kıyafetiyle yakalandı 'Dizi setinde çalışıyorum' dedi

Polis kıyafetiyle yakalandı, kendini böyle savundu

İstanbul Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.