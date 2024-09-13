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  4. MHP, Bahçeli'yle ilgili paylaşımlar için harekete geçti: Bakanlıkla paylaşıldı

MHP, Bahçeli'yle ilgili paylaşımlar için harekete geçti: Bakanlıkla paylaşıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.09.2024 09:38
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Akşam saatlerinde bazı hesaplarca MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili paylaşımlar yapıldı. Bazı hesaplar ise Bahçeli'nin hayatını kaybettiğini yazdı. MHP bu iddialara sessiz kalmayarak tepki gösterdi.

MHP, Bahçeli'yle ilgili paylaşımlar için harekete geçti: Bakanlıkla paylaşıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabaların tespit edildiğini ve gerekli bilgilerin İçişleri Bakanlığıyla paylaşıldığını" bildirdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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