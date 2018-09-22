MHP baklayı ağzından çıkardı! İşte af teklifinin detayları ve can alıcı noktası

İşte Feti Yıldız'ın açıklamaları ve MHP'nin yaptığı af teklifinin detayları:
19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim.
Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları kapsam dışı bırakılmıştır.
Cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışı bırakılmıştır.
Teklif pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak. Düzenleme yasalaşırsa 162 bin 989 hükümlü bu aftan faydalanacak.
Anayasamızın 87. maddesinde, TBMM'nin görev ve yetkileri arasında genel ya da özel af çıkarılması için milletvekillerinin beşte üçünü onayı gerekir. Bu da 600 vekilden 360'ına denk gelir. Ancak bizim hazırladığımız teklif, ne genel aftır, ne özel aftır. Şartlı salıvermeye benzer yeni bir müessesedir. Kanunun kabulu için bize göre, bizim teklifimiz için nitelikli çoğunluk gerekmez.
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