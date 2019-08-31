MHP Başkan Yardımcısı Yalçın’dan CHP’ye tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, “CHP’nin Sivas Kongresi Kararıyla İmtihanı” hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, yazılı bir basın açıklaması yaptı. Yalçın, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kutlamalara katılacağını hatırlatarak, CHP’nin Sivas Kongresi’nde alınan kararlara ne ölçüde sadık kaldığına dair yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 Eylül’de Sivas’taki kutlamalara katılacağına dair duyuru, Sivas Kongresi’nde alınan kararlara CHP’nin ne ölçüde sadık ve bağlı kaldığı sorusunu akıllara getirmiştir. Kongre kararlarının birinci maddesinde yer alan ‘Millî sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz’ ifadesi, o zaman henüz adı konmamış olsa da yüreklerde cevher hâlinde bulunan Misakımillî düşüncesine zemin hazırlamıştır. Sivas Kongresi’nde; aynı zamanda sömürgeci devletlerin taşeronlarına, muhiplerine karşı amansız ve tavizsiz bir mücadele kararlılığı vurgulanmıştır. Oysa CHP; etnik ayrılıkçılığın, bölücülüğün hamisi ve sözcüsü işlevi görmekte, uluslararası aktörlerin taşeronlarına kol kanat germektedir. Kongre sırasında yapılan tartışmalarda; Türk vatanı üzerinde bağımsız ve uydu devletçikler kurmaya çalışan bölücülerin, azınlık ırkçılarının kurdukları zararlı cemiyetlerle şiddetli bir mücadelenin önemi vurgulanmıştır.”

"Mustafa Kemal, zararlı cemiyetlerle pazarlığa girmedi"

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının; Anadolu’da birlik ve beraberliği bozmak isteyenlerle asla pazarlık yapmadığını söyleyen Yalçın, “Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşları, Anadolu’da birlik ve beraberlik gayretlerini baltalamaya çalışan ayrılıkçı ve isyancılarla; İngiliz Muhipler Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti ve Kürt Teali Cemiyeti gibi zararlı kuruluşların temsilcileriyle asla pazarlığa oturmamış, onlarla iş birliğine gitmemiştir. Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşları, zararlı cemiyetlerle anayasal ve kültürel haklar gibi tartışmalara girmemiş, bölücü ve ayrılıkçı unsurlara asla taviz vermemiştir. Onun kurduğu CHP’nin bugünkü siyasi portföyündeyse Koçgiri İsyanı’na kalkışanların; İngiliz ve Fransızlarla, hatta Yunan askerleriyle birlikte Kuvayımilliye’ye karşı çarpışan ayrılıkçı ve bölücülerin bugünkü temsilcileri vardır” ifadelerini kullandı. "Sivas’ı basmak, millî iradenin sesini susturmak isteyen Ali Galip’le aynı kafadadır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ithamlarda bulunan Yalçın, “CHP, Millî Mücadele’nin karşısında olan bölücü örgüt Kürt Teali Cemiyetinin bugünkü uzantılarıyla kader ortaklığı ve siyasi iş birliği içindedir. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; Sivas’ı basmak, millî iradenin sesini susturmak isteyen Ali Galip’le aynı kafadadır. Kılıçdaroğlu’nin ilham kaynağı, Birinci TBMM’ye Dersim adına katılan Diyap Ağa değil; İtilaf Devletleri adına Koçgiri’de isyan çıkaran Alişan ve Haydar kardeşler gibi hainlerdir. CHP’nin siyasi kanadını koruyup kolladığı PKK-PYD, dün Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Anadolu’dan temizlediği ayrılıkçı Ermeni çetelerinin mirasçısı olan günümüzdeki silahlı militanlarla PKK’nın emperyalist güçler tarafından bir araya getirilerek organize edildiği bir katiller sürüsüdür” şeklinde konuştu.

Sivas Kongresi sırasında alınan, “Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini müdafaa edecek ve direnecektir” maddesini hatırlatan Yalçın, “CHP’nin başı Kılıçdaroğlu ise Türkiye sınırları içerisinde siyasi mücadele vererek başarılı olmak, demokratik yollardan ve millî irade marifetiyle iktidara gelmek yerine, yabancı ülkelerde Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunmayı, küresel aktörlerin müdahale ve desteğiyle iktidarı iş başından uzaklaştırmayı yeğlemiştir. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet hükümetini batılı kavramlar üzerinden eleştirmekle yetinmeyip Türkiye’yi ABD’ye, Almanya’ya şikâyet ederek küresel aktörlerden medet uman bir politikayı seçmiştir” dedi.

"CHP tam bağımsızlık anlayışını terk etmiştir"

Yalçın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Atatürk’ün sözlerini zikrettiğini fakat bunlardan ders almadığını belirterek, “Atatürk’ün, ‘Hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir’ diye başlayan ifadelerinden ders ve ibret almamıştır. Sivas’ta manda ve himaye kabul görmemiştir ama CHP, manda ve himayeyi çağıran gammazcı ve iş birlikçi bir politika takip etmektedir. CHP’nin anatomisi çıkarıldığında görülür ki hem Mustafa Kemal Atatürk’ün karakterini, hem de Sivas Kongresi kararlarının gayesini özetleyen ‘istiklal-i tamme’, yani ‘tam bağımsızlık’ anlayışı terk edilmiş, bunun yerine ‘tam otonomi’ görüşü benimsenmiştir” ifadelerini kullandı. "Terörle mücadeleyi CHP lideri es geçti"

Terörle mücadele konusunda da Kılıçdaroğlu’nun eksik kaldığını ifade eden Yalçın, “Teröre karşı verilen amansız mücadeleyi es geçen CHP Lideri Kılıçdaroğlu; iktidar uğruna şehitlerin aziz hatırasına saygısızlık etmeyi göze alarak açılımcı ve çözümcü kesilmiş, askerimize ve polisimize kurşun sıkan bölücülere özerklik vadinde bulunmuştur. Sivas Kongresi kararlarının ikinci maddesinde vurgulanan ‘her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı topyekûn mücadele azim ve kararlılığı’ CHP tarafından terk edilmiştir” açıklamasında bulundu.

"Milli mutabakat zeminini terk eden CHP, FETÖ’yü sevindirmiştir"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilmeye çalışan darbe girişimini hatırlatan Yalçın, “15 Temmuz ihanet kalkışması sonrasında 4 Eylül kararlarını yeniden hayata geçiren Yenikapı Ruhu’na kısa süre katılan, ancak fabrika ayarları emperyalist güçler tarafından değiştirildiği için sonradan ‘millî mutabakat zemini’ni terk eden CHP, FETÖ’yü ve küresel aktörleri sevindirmiştir. CHP’nin bugünkü siyasi partnerleri, kader ortakları arasında geçmişin zararlı cemiyetlerinin bugünkü uzantıları vardır; Kandil’den yönetilen, Okyanus ötesinden sevk ve idare edilen FETÖ ile PKK’nın siyasi kanadı vardır” dedi.

CHP’nin kurtuluş ilkelerinden uzaklaştığını da belirten Yalçın, “CHP; Atatürk’ten sonra kuruluş ilkelerinden hızla uzaklaşmış, emperyalizme karşı mücadelenin çatısı olmak yerine emperyalizmin sesi, yerli işbirlikçisi hâline gelmiştir. Sivas Kongresi kararlarıyla, millî vicdandan doğan cemiyetlerin, ‘Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirildiği duyurulmuştur. CHP ise millet vicdanında yer bulan, milleti birleştiren demokratik kurum ve kuruluşlar yerine; rejim karşıtlarının, isyancıların, bölücülerin ayrılıkçıların, teröristlerin siyasi dayanağı, melcei ve yuvası olmuştur. Kongre kararlarına göre, İstanbul hükümetinin haricî bir baskı karşısında memleketin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalması durumunda vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve kararın alındığı ilan edilmiştir. Buna göre, her türlü yol ve vasıtayla ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğü korunacaktır” diye açıkladı.