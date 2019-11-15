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MHP Başkanı Bahçeli: “Geleceğin yükselen değeri Türkiye’dir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:59 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Gelecek Türk milletinindir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Gelecek Türk milletinindir. Geleceğin yükselen değeri Türkiye’dir. Kendimize güvendiğimiz müddetçe bileğimizi hiç kimse bükemeyecektir. Geçmişte yaptık, yine yapar, yine tarihe altın harflerle geçeriz” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Futbol Takımının İzlanda karşısında oynadığı futbolu kutladı. Türk Milli Takımının 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmaya hak kazanması üzerine Bahçeli, “A Milli Futbol Takımımız dün akşam hepimize haklı bir gurur ve sevinç yaşattı. Helal terlerini yeşil zemine dökerek Türk milletinin göğsünü kabartan başta futbolcularımız olmak üzere, federasyon yönetimiyle, Teknik Direktör Şenol Güneş ve teknik heyetle iftihar ediyorum. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı hak eden A Milli Futbol Takımımıza üstün muvaffakiyetler diliyorum. İnanıyorum ki, Türkiye’nin yükseliş süreci her alanda tesir ve neticesini gösterecek, hasretle beklediğimiz zaferler halka halka büyüyüp genişleyecektir” ifadelerini kullandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımının başarısı üzerine "Gelecek Türk milletinindir" diyen Bahçeli, paylaşımının sonunda şu ifadeleri kullandı:
“Başarının sınırlarını azmimiz ve inancımız belirleyecektir. Yılgınlığa düşmeden, yeise kapılmadan, yorgunluk emaresi göstermeden, birlik ve beraberliğimizi zedelemeden Türk milletinin varlık ve vakarını her seviyede ibra ve ifade edeceğimizden asla kuşku duymuyorum. Gelecek Türk milletinindir. Geleceğin yükselen değeri Türkiye’dir. Kendimize güvendiğimiz müddetçe bileğimizi hiç kimse bükemeyecektir. Geçmişte yaptık, yine yapar, yine tarihe altın harflerle geçeriz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, yeter ki bir olalım, diri kalalım.”

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