2019 yerel seçimleri üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 9 il 41 ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İller: Çankırı, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kars, Kırşehir, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir ve Zonguldak.

MHP belediye başkan adayları belli oldu

MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen İsmail Hakkı Esen kimdir? Aslen Çankırılı olan İsmail Hakkı Eken, 9 Eylül Üniversitesi mezunu. Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi. Esen, aynı zamanda bir otomotiv firmasında işletmecilik yapıyor.

MHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun Bekir Aksun kimdir? 1967 yılında Erzincan’da doğan Bekir Aksun, ilk orta ve lise eğitiminin ardından Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulunu 1987 yılında tamamladı. 1988-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik yaptıktan sonra 2006 yılında ticarete atıldı. MHP’de il yönetim kurulu üyeliği il başkan vekilliği İl Başkanlığı ve üst kurul delegeliği yapan Aksu evli ve 3 çocuk babası.

MHP Giresun Belediye Başkan Adayı Hasan Yılmaz Hasan Yılmaz kimdir? 1964 yılında Giresun'da doğdu. Kayseri Erciyes Üniversite Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında Ülkü Ocakları'nda görev aldı. Aynı üniversitede Anatomi Bölümü'nde iki yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1993-1997 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestizi Reanimasyon Araştırma Görevlisi uzmanlık eğitimi aldı.

MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Dr. Galip Vidinli

MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik Çetin Nazik kimdir? 4 Eylül 1965 yılında Nevruz NAZİK ve Sehne NAZİK çiftinin oğulları olarak Kars ilinde dünyaya gelmiştir. 4 çocuk sahibi bir aile babasıdır. 1996 – 2006 yılları arasında Kars’ta 400’e yakın ilk toplu konut projesini başlatmış, kısa bir sürede sonuçlandırıp, Kars halkının ve kamuoyunun takdirini ve güvenini kazanmıştır. Tarım Kredi Kooperatifinin, Susuz ve Boğazköy ilçelerinde görev yaptığı yıllarda, teşkilatın düzenlemiş olduğu muhasebe, finans ve krediler sınavında Türkiye 1’incisi olarak Kars Merkez Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğüne atanmıştır.

MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL

MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim Işık Prof. Dr. Âlim Işık kimdir? 1 Aralık tarihinde açıklanan 50 belediye başkanı arasında yer aldı. Alim Işık, 3 Şubat 1959'da Kütahya Simav'da doğdu. Baba adı Ali, anne adı Meryem'dir. Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalında tamamladı. ÇÜ Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1991'de Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalında doçent, 1997'de Tarım Makineleri, 2000 yılında da Endüstri Mühendisliği Anabilim dallarında profesör oldu. Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyeliği, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ)'nde Senato ve Yönetim Kurulu üyeliklerinin yanı sıra Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1997 - 2001 yıllarında DPÜ Simav Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve DPÜ Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bilimsel alanda, 200 civarında makale, bildiri ve kitaptan oluşan yayınlanmış eseri bulunmaktadır. 23 ve 24. Dönemde Kütahya Milletvekili seçildi. 23. Dönemde İKÖPAB Türk Grubu Üyesi; 24. Dönemde Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Asya Parlamentoları Asamblesi Türk Grubu Üyesi olarak görev yaptı.

MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç Prof. Dr. Filiz Kılıç kimdir? Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörüdür . 1964 yılında Avanos’ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. 1987 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1995 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında da profesör unvanını almaya hak kazandı. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdürlüğü, GÜADEK (Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu) üyeliği, Yönetim Kurulu MHP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak Prof. Dr. Üyelikleri, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Proje başkan ve yardımcılıkları görevlerinde bulundu. Bazı televizyon ve radyo programlarının hazırlanmasında katkıları oldu. 2008 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atandı. Rektörlük süresi dolduğu için 10.3.2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya görevini teslim etti. Evli ve iki çocuk annesidir.

MHP Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan

MHP ilçe belediye başkan adayları: Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN, Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK olarak açıklandı. Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÜTÜK, Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR olarak açıklandı. Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA, Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN olarak açıklandı. MHP Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan ŞAHİN olarak açıklandı. MHP Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim ŞENTÜRK olarak açıklandı.

MHP Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER olurken, MHP Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ, MHP Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN olarak açıklandı. MHP Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR oldu. MHP Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal GEVŞEK olurken, MHP Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa KOLOĞLU, MHP Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhayrem TOZAN olarak açıklandı.

Erzincan... MHP Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN MHP Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR MHP Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ oldu. Giresun... MHP Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ MHP Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN MHP Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU MHP Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU MHP Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN oldu.

MHP Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan Adayı Recep BOYACIOĞLU MHP Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT MHP Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ MHP Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK MHP Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ MHP Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU MHP Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER oldu.

Kırklareli MHP Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ MHP Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN MHP Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN MHP Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ MHP Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS MHP Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI oldu.

Kırşehir MHP Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT MHP Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY oldu.