MHP, Binali Yıldırım'dan boşalacak Meclis Başkanlığı'nı istiyor

Bu arada, TBMM Başkanlığı için MHP'li bir adayın desteklenmesi formülü de tartışılıyor. AK Parti ile MHP arasında tam mutabakat sağlanırsa, Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olması ile boşalacak TBMM Başkanlığı için, MHP'li adayın desteklenebileceği belirtiliyor. TBMM Başkanlığı boşalırsa yeni seçim yapılacak. Toplam 340 sandalyesi bulunan AK Parti ve MHP oyları, TBMM başkanının en az 301 oy gerektiren 3. turda seçilmesi için yeterli bulunuyor.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre AK Parti ile MHP ve CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerde, ‘'İttifak problemi'' yaşanıyor. Partiler arasında bugüne kadar yapılan temaslarda, bazı iller için anlaşma sağlanamadı. Cumhur İttifakı'nda MHP Adana, Isparta, Mersin, Manisa, Osmaniye, Kars ve Iğdır'da sadece kendisinin aday çıkarmasını, AK Parti'nin de bu illerde, MHP'yi desteklemesini istiyor. MHP 3 büyük ilde aday çıkarmayıp yeterli jestin yapıldığı düşüncesinde bulunuyor. AK Parti ise özellikle Adana, Isparta ve Manisa'da aday gösterilmesinden yana tavrını koruyor.

İttifak için CHP ile İYİ Parti arasında da sorunlar var. CHP sadece Ankara'da ittifak yapılmasını önerirken, İYİ Parti Mansur Yavaş'ın kendi partilerinden ortak aday olmasından yana bulunuyor ve Mersin ile Çanakkale Gökçeada, Mersin Anamur, Nevşehir Gülşehir, Antalya ve Afyon'un bazı ilçelerinde de CHP adayı çıkarılmamasını istiyor. CHP'nin Balıkesir'de halen Milletvekili olan Ahmet Akın'ı aday göstermesi sonrası, İYİ Parti'nin de Milletvekili İsmail Ok'u aday yapması, bazı illerde iki parti arasında hızlı yarış olacağını da gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, yaptığı açıklamada “İki parti arasında çalışmalar devam ediyor. İşbirliğinin hangi ihtiyaçtan doğduğu, kamu vicdanını tatmin edecek biçimde açıklanması da uygun olacaktır” ifadelerini kullandı. İki partide yerel seçimlerde ittifak ile elde edilecek başarının parlamenter sisteme dönüşün adımı olacağının değerlendirmesi yapılıyor.

SP BU KEZ TEK BAŞINA

Son seçimde CHP ve İYİ Parti ittifakına katılan Saadet Partisi ise bu kez seçimlere tek başına girecek ve bütün il ve ilçelerde aday gösterecek. SP lideri Temel Karamollaoğlu dün Ankara'da il başkanları ve il müfettişleri ile görüşerek bu konuda kesin konuştu. Karamollaoğlu “Mahalli idare seçimlerinde ittifak yapmayacağız. Dirsek temasını, bizim adayımıza başkalarının oy vermesini sağlamak için yapacağız, başkalarına oy toplamak için değil. Her ilde, ilçede, beldede seçime gireceğiz” dedi.

