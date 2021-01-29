MHP Bismil İlçe Başkanlığına saldırı: Camları kırıp kayıplara karıştılar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır’ın Bismil İlçe Başkanlığı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar parti binasının camlarını kırıp kayıplara karıştı.

MHP Bismil İlçe Başkanlığına dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. İlçe başkanlığı binasına saldıran 3 kişi, camları kırıp kayıplara karıştı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindekiler, saldırıya uğrayan ilçe binasına ziyaret gerçekleştirdi. Dün akşam teşkilatın kapalı olduğu saatte bir grup tarafından parti binalarının camlarının kırıldığını belirten Başkan Kayaalp, "Biz bunu provokatif bir eylem olarak görüyoruz, malumunuz ilimizde de Milliyetçi Hareket Partisi hızlı bir yükselişte, yaklaşık 2 yıldır bu yükseliş devam etmektedir. Biz vatandaşımızın huzurunu, kendi evindeki mutluluğu kendimize görev belirledik. Bugüne kadar da bunu elimizden geldiği kadar, bir şekilde yapmaya çalıştık. Tabi bundan huzursuz olan bir kesim var, bu memleketi kaosa götürmeyi, huzursuzluk çıkarmayı kendilerine görev belirlemiş bir kısım var. Biz bu provokasyonlara gelmeyiz, MHP Diyarbakır’da ve bütün ilçelerinde geldiği noktadan bir adım geri atmayacaktır, bunu herkes anlamalıdır. Hiçbir şekilde bizim bu tür basit saçma sapan eylemlerden korkarak veya arkadaşlarımız bundan kaygılanarak tedirgin olacak bir durum yoktur. Biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz, camlar kırılsın gönüller kırılmasın, Bismilli hemşerilerimizin gönlü kırılmasın, evlerinde huzurlu ve mutlu olsunlar biz burada var olmaya devam edeceğiz" dedi.