MHP Bursa İl Başkanı: Suriyeliler acilen kendi yurtlarına gönderilmeli

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)- MHP Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun, Bursa'da 5 gün önce Suriyelilerin bir kahve işletmecisini bıçaklaması ve sonrasında yaşanan olaylara tepki gösterdi. Coşkun, ”Suriyelilerin, misafir olduklarını unutarak, Bursa’nın huzur ve barışını bozacak davranışlar içerisine girdiğini hep birlikte gördük. Suriyeliler, acilen kendi yurtlarına gönderilmeli” dedi.

Suriyelilerin, son günlerde ülke gündemini oldukça meşgul ettiğini söyleyen MHP Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun, ”Küresel güçlerin karanlık senaryoları maalesef yakın coğrafyamızı kan gölüne çevirmiş ve büyük bir insanlık dramının yaşanmasına sebep olmuş, olmaya da devam etmektedir. Bu süreçte dün olduğu gibi bugün de devletimiz milletimizle beraber tüm mazlum ve mağdurlara kucağını açmış, aşını paylaşmıştır. Milletimiz bilinen tarihinden bu yana alicenap ve misafirperver olmuş her zaman iyi niyetini göstermiştir” dedi.

Coşkun, şöyle devam etti:

”Ancak birkaç gün önce Başaran Mahallemizde olduğu gibi 'misafir' diyerek ağırladıklarımız, misafir olduklarını unutarak, Bursa’nın huzur ve barışını bozacak davranışlar içerisine girdiğini hep birlikte gördük. Sayın Genel Başkanımızın daha önce, 'Türk vatandaşlığının bir saygınlığı, itibarı vardır. Buna gölge düşürmek hiçbir devlet adamının haddi değildir. Milyonlarca Suriyeliye vatandaşlık ikramı milli birliğimize engel çıkarmak anlamına gelmektedir. Vatan Türk'tür, vatandaş Türk'tür, gelecek Türk'tür. Türklüğün geleceğini kırmaya kalkan kim varsa ayağını denk alsın' sözlerini hatarlatarak, Türkiye, Türk milletinindir. Anadolu, Türk vatanıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli ve süratli şekilde asıl yurtlarına sevki, acilen planlanıp hayata geçirilmelidir. Sınırlarımıza diktiğimiz duvarların aşılması, yeni göç akınları millet varlığının geleceğini karartacaktır. Üzerinde gururla yaşadığımız toprakları; fetihle, bedel ödeyerek, can vererek, çilelere katlanarak, fedakârlıklarla vatan yaptık. Gidecek yerimiz yok, sığınacak yeni bir yurdumuz yok. Vatan varsa bayrak vardır, bağımsızlık vardır, istikbal vardır, ar ve namus ayaktadır.”

Kurtuluş Coşkun, ”Ayrıca konuyla ilgili Bursa’daki ilgili kamu kurumlarını da göreve çağırıyorum. Suriyelilerle ilgili gerekli disiplinin sağlanması hususunda ve de olaylara karışanların derhal sınır dışı edilmesi hususunda üzerlerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirmelidirler. Aksi takdirde ileride yaşanabilecek tatsız hadiselerden ilgili kamu görevlilerinin de sorumlu tutulacağını hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde, 5 gün önce Suriyeli bir grup, bir kahvehane işletmecisini darp edip bıçakladı. Bunun üzerine toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık, Suriyelilere ait ev ve dükkanlara zarar verdi. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağılırken, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik tedbirleri alındı.

FOTOĞRAF



