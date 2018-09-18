HABER

MHP Bursa İl Başkanı: Suriyeliler acilen kendi yurtlarına gönderilmeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 16:59 | Son Güncelleme

  MHP Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun, Bursa'da 5 gün önce Suriyelilerin bir kahve işletmecisini bıçaklaması ve sonrasında yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)- MHP Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun, Bursa'da 5 gün önce Suriyelilerin bir kahve işletmecisini bıçaklaması ve sonrasında yaşanan olaylara tepki gösterdi. Coşkun, ”Suriyelilerin, misafir olduklarını unutarak, Bursa’nın huzur ve barışını bozacak davranışlar içerisine girdiğini hep birlikte gördük. Suriyeliler, acilen kendi yurtlarına gönderilmeli” dedi.

Suriyelilerin, son günlerde ülke gündemini oldukça meşgul ettiğini söyleyen MHP Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun, ”Küresel güçlerin karanlık senaryoları maalesef yakın coğrafyamızı kan gölüne çevirmiş ve büyük bir insanlık dramının yaşanmasına sebep olmuş, olmaya da devam etmektedir. Bu süreçte dün olduğu gibi bugün de devletimiz milletimizle beraber tüm mazlum ve mağdurlara kucağını açmış, aşını paylaşmıştır. Milletimiz bilinen tarihinden bu yana alicenap ve misafirperver olmuş her zaman iyi niyetini göstermiştir” dedi.

Coşkun, şöyle devam etti:

”Ancak birkaç gün önce Başaran Mahallemizde olduğu gibi 'misafir' diyerek ağırladıklarımız, misafir olduklarını unutarak, Bursa’nın huzur ve barışını bozacak davranışlar içerisine girdiğini hep birlikte gördük. Sayın Genel Başkanımızın daha önce, 'Türk vatandaşlığının bir saygınlığı, itibarı vardır. Buna gölge düşürmek hiçbir devlet adamının haddi değildir. Milyonlarca Suriyeliye vatandaşlık ikramı milli birliğimize engel çıkarmak anlamına gelmektedir. Vatan Türk'tür, vatandaş Türk'tür, gelecek Türk'tür. Türklüğün geleceğini kırmaya kalkan kim varsa ayağını denk alsın' sözlerini hatarlatarak, Türkiye, Türk milletinindir. Anadolu, Türk vatanıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli ve süratli şekilde asıl yurtlarına sevki, acilen planlanıp hayata geçirilmelidir. Sınırlarımıza diktiğimiz duvarların aşılması, yeni göç akınları millet varlığının geleceğini karartacaktır. Üzerinde gururla yaşadığımız toprakları; fetihle, bedel ödeyerek, can vererek, çilelere katlanarak, fedakârlıklarla vatan yaptık. Gidecek yerimiz yok, sığınacak yeni bir yurdumuz yok. Vatan varsa bayrak vardır, bağımsızlık vardır, istikbal vardır, ar ve namus ayaktadır.”

Kurtuluş Coşkun, ”Ayrıca konuyla ilgili Bursa’daki ilgili kamu kurumlarını da göreve çağırıyorum. Suriyelilerle ilgili gerekli disiplinin sağlanması hususunda ve de olaylara karışanların derhal sınır dışı edilmesi hususunda üzerlerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirmelidirler. Aksi takdirde ileride yaşanabilecek tatsız hadiselerden ilgili kamu görevlilerinin de sorumlu tutulacağını hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde, 5 gün önce Suriyeli bir grup, bir kahvehane işletmecisini darp edip bıçakladı. Bunun üzerine toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık, Suriyelilere ait ev ve dükkanlara zarar verdi. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağılırken, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik tedbirleri alındı.

PARTNERO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladıO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladı
CHP'li Özel: Bu iş Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadırCHP'li Özel: Bu iş Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır
AK Partili Yılmaz: Tunceli'de huzur ortamının pekişmesi ekonomik hayata canlılık kattıAK Partili Yılmaz: Tunceli'de huzur ortamının pekişmesi ekonomik hayata canlılık kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim-öğretim yılı açılışında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim-öğretim yılı açılışında önemli mesajlar

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.