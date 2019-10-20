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MHP davasının hakimine AYM'den ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde verdiği kararla ismi gündeme gelen, FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan eski Ankara Hakimi Burhan Yaz'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu

AYLİN SIRIKLI DAL - Anayasa Mahkemesi, MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde verdiği kararla ismi gündeme gelen, FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan eski Ankara Hakimi Burhan Yaz'ın bireysel başvurusunu "kabul edilemez" buldu.

MHP'li muhaliflerin 2016'de olağanüstü kurultay toplanması talebiyle başlattıkları hukuki süreçte "kurultay yapılsın" kararı vererek ismi gündeme gelen eski Ankara Hakimi Burhan Yaz, darbe girişiminin ardından tutuklanarak meslekten ihraç edildi.

FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan Yaz, hakkındaki yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği, soruşturma aşamasındaki bazı işlemler nedeniyle de özel hayata saygı ve konut dokunulmazlığı haklarının ihlal edildiğini öne sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

- İddialar açıkça dayanaktan yoksun bulundu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu "kabul edilemez" buldu.

Gerekçede başvurucunun FETÖ/PDY ile irtibatı ve bu yapılanmaya mensup olduğuna yönelik tanık anlatımlarının bulunduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin daha önceki kararında, hakim olarak görev yapan başvurucunun FETÖ ile irtibatı ve bu yapılanmaya mensup olduğuna yönelik tanık veya başka şüphelilerin anlatımlarını, başvurucu yönünden suç şüphesini doğrulayan kuvvetli bir belirti kabul ettiği hatırlatıldı.

Hakkında mahkemece verilen mahkumiyet kararında Yaz'ın, ByLock kullanıcısı olduğunun da kabul edildiği belirtilen gerekçede, yine Anayasa Mahkemesinin, kişilerin bu uygulamayı kullanmalarının veya kullanmak üzere elektronik/mobil cihazlarına yüklemelerinin soruşturma makamlarınca FETÖ ile ilgi bakımından bir belirti olarak değerlendirilebileceğini kabul ettiği aktarıldı.

Başvurucunun ByLock uygulamasını kullanmasının somut olayın koşullarına göre suçun işlendiğine dair kuvvetli belirti kabul edilmesinin, bu programın özellikleri itibarıyla temelsiz ve keyfi bir tutum olarak değerlendirilemeyeceğine işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Darbe teşebbüsü sonrasında soruşturma mercilerince başvurucu hakkındaki FETÖ yapılanmasıyla irtibatının olduğuna dair somut olgu isnadı barındıran tanık anlatımlarının, bu anlamları doğrulayan savunmaların ve başvurucunun cep telefonuna ByLock uygulaması indirmesi nedeniyle mahkemece bu uygulamanın kullanıcısı sayılmasının somut olayın koşullarına göre suçun işlendiğine dair kuvvetli belirti olarak kabul edilmesinin temelsiz ve keyfi olduğu söylenemez. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasına ilişkin bir ihlalin bulunmadığı açık olduğundan başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir."

- MHP'de Kurultay kararı vermişti

Burhan Yaz, Ankara 2'nci İcra Mahkemesi hakimiyken MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak kurultayın yapılabileceği yönünde karar vermişti.

MHP yönetimi tarafından o dönem HSYK'ya şikayet edilen Yaz'ın, "Kasten ve ideolojik gerekçelerle, yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda gerçek dışı ifadelere ve delillere dayanılarak karar tesis ettiği" belirtilmişti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Yaz, 9 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan yargılamalarda ise Burhan Yaz ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmıştı. FETÖ'nün TSK'ye kurduğu ilk tertip olarak kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlayan Ferhat Sarıkaya'ya, ihraç edildiği dönemde örgüt adına para götüren kişinin Burhan Yaz olduğu belirlenmişti.

Burhan Yaz'ın, Sarıkaya'nın Afrika'ya gönderilmesine aracılık ettiği, eşiyle kendisine ziyarette bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

Burhan Yaz, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

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