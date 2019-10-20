MHP davasının hakimine AYM'den ret

Gerekçede başvurucunun FETÖ/PDY ile irtibatı ve bu yapılanmaya mensup olduğuna yönelik tanık anlatımlarının bulunduğu belirtildi.

FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan Yaz, hakkındaki yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği, soruşturma aşamasındaki bazı işlemler nedeniyle de özel hayata saygı ve konut dokunulmazlığı haklarının ihlal edildiğini öne sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesinin daha önceki kararında, hakim olarak görev yapan başvurucunun FETÖ ile irtibatı ve bu yapılanmaya mensup olduğuna yönelik tanık veya başka şüphelilerin anlatımlarını, başvurucu yönünden suç şüphesini doğrulayan kuvvetli bir belirti kabul ettiği hatırlatıldı.

Hakkında mahkemece verilen mahkumiyet kararında Yaz'ın, ByLock kullanıcısı olduğunun da kabul edildiği belirtilen gerekçede, yine Anayasa Mahkemesinin, kişilerin bu uygulamayı kullanmalarının veya kullanmak üzere elektronik/mobil cihazlarına yüklemelerinin soruşturma makamlarınca FETÖ ile ilgi bakımından bir belirti olarak değerlendirilebileceğini kabul ettiği aktarıldı.

Başvurucunun ByLock uygulamasını kullanmasının somut olayın koşullarına göre suçun işlendiğine dair kuvvetli belirti kabul edilmesinin, bu programın özellikleri itibarıyla temelsiz ve keyfi bir tutum olarak değerlendirilemeyeceğine işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Darbe teşebbüsü sonrasında soruşturma mercilerince başvurucu hakkındaki FETÖ yapılanmasıyla irtibatının olduğuna dair somut olgu isnadı barındıran tanık anlatımlarının, bu anlamları doğrulayan savunmaların ve başvurucunun cep telefonuna ByLock uygulaması indirmesi nedeniyle mahkemece bu uygulamanın kullanıcısı sayılmasının somut olayın koşullarına göre suçun işlendiğine dair kuvvetli belirti olarak kabul edilmesinin temelsiz ve keyfi olduğu söylenemez. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasına ilişkin bir ihlalin bulunmadığı açık olduğundan başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir."