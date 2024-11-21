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  4. MHP'de 3 vekilin istifası sonrası gündem olmuştu! "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye görüntüler izletti" iddialarına açıklama

MHP'de 3 vekilin istifası sonrası gündem olmuştu! "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye görüntüler izletti" iddialarına açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.11.2024 21:22
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MHP'de 3 vekilin istifasının arkasında 'altın kaçakçılığı' olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillere ait görüntüleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye izlettirdiği iddia edilmişti. Söz konusu iddiayla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu aktarıldı.

MHP'de 3 vekilin istifası sonrası gündem olmuştu! "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye görüntüler izletti" iddialarına açıklama

MHP'de dün parti inceleme sonucunda Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiği ve parti yönetimince istifaların kabul edildiği açıklanmıştı.

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"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖRÜNTÜLERİ BAHÇELİ'YE İZLETTİRDİ"

3 vekilin istifası sonrasında 'altın kaçakçılığı' iddiası tartışma konusu olmuştu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 vekille ilgili görüntüleri Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye izlettirdiği iddiası dikkat çekmişti.

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

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Milletvekili Devlet Bahçeli MHP cumhurbaşkanı erdoğan
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