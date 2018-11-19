MHP'de 30 belediye başkanı adayı daha belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 31 Mart yerel seçimlerindeki 1 büyükşehir, 6 il adayı dahil toplam 30 isim daha açıklandı.
İşte o isimler:
1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman KALKAN
2- Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan ER
3- Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal ÇOBAN
4- Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet ER
5- Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar YARAR
6- Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş KALAYCI
7- Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil KAÇAR
8- Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat ATLI
9- Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan GÖNÜLLÜ
10- Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin KELEKÇİ
11- Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat YÜCEL
12- Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail DÜLGEROĞLU
13- Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KILIÇ
14- Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan ÖZEKİN
15- Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit ALAGÖZ
16- Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat KAÇAK
17- Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KAYGI
18- Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas ACAR
19- İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan ACAR
20- Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet BÖKE
21- Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma DANIŞMAN
22- Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel BÜYÜKKARCI
23- Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit DEMİR
24- Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer TARHAN
25- Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail YILMAZ
26- Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih TOKLUCU
27- Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali UÇAK
28- Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk GÖDEK
29- Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil MURATOĞLU
30- Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan YANMAZ
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