HABER

MHP'de 30 belediye başkanı adayı daha belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan adayları belli oldu.

MHP'de 30 belediye başkanı adayı daha belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 31 Mart yerel seçimlerindeki 1 büyükşehir, 6 il adayı dahil toplam 30 isim daha açıklandı.

İşte o isimler:

1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman KALKAN

2- Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan ER

3- Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal ÇOBAN

4- Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet ER

5- Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar YARAR

6- Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş KALAYCI

7- Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil KAÇAR

8- Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat ATLI

9- Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan GÖNÜLLÜ

10- Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin KELEKÇİ

11- Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat YÜCEL

12- Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail DÜLGEROĞLU

13- Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KILIÇ

14- Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan ÖZEKİN

15- Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit ALAGÖZ

16- Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat KAÇAK

17- Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KAYGI

18- Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas ACAR

19- İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan ACAR

20- Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet BÖKE

21- Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma DANIŞMAN

22- Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel BÜYÜKKARCI

23- Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit DEMİR

24- Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer TARHAN

25- Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail YILMAZ

26- Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih TOKLUCU

27- Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali UÇAK

28- Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk GÖDEK

29- Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil MURATOĞLU

30- Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan YANMAZ

İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!
CHP Büyükşehir aday adayı Karakaya: Muğla'yı dünya kenti haline getireceğizCHP Büyükşehir aday adayı Karakaya: Muğla'yı dünya kenti haline getireceğiz
CHP, Bursa'da 9 ilçe belediye başkanı adayını tanıttıCHP, Bursa'da 9 ilçe belediye başkanı adayını tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP yerel seçim seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat şoke etti

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat şoke etti

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

İlginizi Çekebilir

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bütün sorunlar bitti tek derdimiz seçim içine ettiniz ne işim var sandıkta
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Milletvekili Erdin Bircan, son yolculuğuna uğurlandı

CHP Milletvekili Erdin Bircan, son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne icra memurları geldi!

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne icra memurları geldi!

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? AİHM kritik kararını açıklıyor

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? AİHM kritik kararını açıklıyor

HDP'li Ayhan Bilgen'den 'sözümü yerine getiremedim' istifası

HDP'li Ayhan Bilgen'den 'sözümü yerine getiremedim' istifası

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.