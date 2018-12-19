MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile birlikte 8 belediye meclis üyesi MHP'den istifa etti.
Tufan, bazı belediye meclis üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a destek oldukları gerekçesiyle partiden ihraçlarının istendiğini söyledi.
8 MECLİS ÜYESİ GÖREVİ BIRAKTI
Belediye Başkan Vekili Tufan, çeşitli belediyelerdeki MHP'li 8 meclis üyesiyle partilerinden istifa ettiklerini kaydetti.
Burhanettin Kocamaz
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