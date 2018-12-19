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MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

MHP'de istifa depremi yaşandı. MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a destek olmak isteyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile birlikte 8 belediye meclis üyesi MHP'den istifa etti.

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile birlikte 8 belediye meclis üyesi MHP'den istifa etti.

Tufan, bazı belediye meclis üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a destek oldukları gerekçesiyle partiden ihraçlarının istendiğini söyledi.

8 MECLİS ÜYESİ GÖREVİ BIRAKTI

Belediye Başkan Vekili Tufan, çeşitli belediyelerdeki MHP'li 8 meclis üyesiyle partilerinden istifa ettiklerini kaydetti.

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Burhanettin Kocamaz

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MHP istifa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Şehide kelle diyen,türklüğü ayaklar altına aldık diyenlerle iş tutanlar,pkk ile gizli görüşme yapıp masa kurup vatanın paylaşımını tarışanlarla iş tutanlara destek olacaksın birde Türk milliyetçisiyim , Ülkücüyüm diyeceksin,OHA......hadi ordan be,senin ülkücülüğün madaralıktan öte bir şey sayılmaz....Ülkücülük demek omurgalı duruş demektir, şereftir,haysiyettir varmı içlerinde bu vasıflarda olan OHA......lafta vatanseferlik olmaz OHA......
Helal olsun , Bahçeli tek başına kalsın
MHP NİN DEĞİL AMA BAHÇELİNİN BİTTİĞİNİ HERKEZ BİLİYOR . BAŞBUĞ OLSAYDI BU YAPILANLARI GÖRSEYDİ BAHÇELİYİ KAPI ÖNÜNE KOYARDI. PARTİDE ASALET ,DÜZEN , İNANÇ VE EN ÖNEMLİSİ MİLLİYETÇİLİK BIRAKMADI.TÜRK MİLLETİ LAFI SÖZÜ BİR VE DOĞRUDUR . BİR DEDİĞİ İKİ OLMAZ . GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN DENİLDİĞİNDE DÖNÜŞ OLMAZ. AMA GELİN GÖRÜN Kİ ARTIK MİLLİYETÇİLİK BİRİLERİNİN DEDİĞİ GİBİ AYAKLAR ALTINA ALINDI. TR Yİ GETİRECEĞİZ DENİLİP , ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE KENDİ BAŞIMIZA SECİME GİRİCEZ DENİLİP VERİLEN SÖZLER , SORULACAK HESAPLAR UNUTULDU. MİLLİYETÇİ ADAM VERDİĞİ SÖZÜ TUTAR TUTTUĞUNDA ARKASINDAN BU MİLLET GİDER..
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