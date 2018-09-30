MHP'de ittifak görüşmeleri için isimler belirlendi

MHP, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifaka ilişkin, ön görüşmeler öncesi, görüşmeleri gerçekleştirecek isimleri resmen belirledi. AK Parti ile yapılacak olan görüşmeleri genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz yürütecek.
Kaynak: Habertürk
MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 1 yorum