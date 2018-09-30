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MHP'de ittifak görüşmeleri için isimler belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

MHP yönetimi, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri için genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz'ı resmen görevlendirdi.

MHP'de ittifak görüşmeleri için isimler belirlendi

MHP, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifaka ilişkin, ön görüşmeler öncesi, görüşmeleri gerçekleştirecek isimleri resmen belirledi. AK Parti ile yapılacak olan görüşmeleri genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz yürütecek.

Kaynak: Habertürk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kriz ekonomik sıkıntı adamaların umrunda değil hala koltuk peşindeler millet koyun olmuş çocuklarının yaşına bakıyorum o yaşlarda öilyonluk gemi alıyo 2 yılda 5 gemi sen de vergini ver dur çocuğuna pantolon alamayan adamın evini gösteren muhtarla gazeticiyi kısa süreli göz altına aldılar suruç olayını kapattılar mafya olmuşlar
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