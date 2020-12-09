MHP'de liderlik değişimi mi olacak? Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter iddiası

Avrasya Araştırma Başkanı ve kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koltuğunu devretme yönünde bir ihtimalin konuşulduğunu öne sürdü.

Halk TV’deki Şirin Payzın ile 'Sözüm Var' programında konuşan Özkiraz, buı konunun Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ve MHP’de konuşulduğunu söyleyerek, "Devlet Bahçeli'nin aklındaki isim İzzet Ulvi Yönter" dedi.

Özkiraz, MHP'deki liderlik değişiminin arkasında Bahçeli'nin sağlık sorunları olduğunu da ekledi.

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan İzzet Ulvi Yönter, yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında bitirdi. Doktora çalışmalarına Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına hala devam etmektedir.

İzzet Ulvi Yönter bir dönem Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak görev aldı.

MHP'den 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. anayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yapan İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısıdır.



