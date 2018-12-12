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MHP'de şok istifa! 'Savunma vermem' diyerek görevi bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

MHP'de sular durulmuyor. Mersin'den bir tepki istifası haberi geldi. 3 dönemdir Mersin Bozyazı Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan MHP'li Mehmet Ballı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'ın yeniden aday gösterilmemesini eleştirmiş ve 'Kocamaz'ın yanındayım' demişti. MHP, Ballı'yı kesin ihraç talebiyle disipline verdi. Ballı, 'Savunma vermem' diyerek partiden istifa etti.

MHP'de şok istifa! 'Savunma vermem' diyerek görevi bıraktı

Sözcü'den Mustafa İnsan'ın haberine göre; Düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz’ın aday gösterilmemesinin yanlış olduğu görüşünü hâlâ savunduğunu belirten Ballı, “Hiçbir zaman kula kul olmam. Genel başkan da dese, herhangi bir şey aklıma yatmıyorsa onun karşısında olurum. Onun için dedim ki ‘Kocamaz bir dönem daha aday olmalıydı’. Kocamaz’ı desteklediğimi de ilan ettim.

'SAVUNMAMI VERMEM'

Onu destekledim diye bugün İl Disiplin Kurulu’ndan bir yazı aldım. İhraç talebiyle disipline verilmişim ve savunmamı almak istiyorlar. Benim savunmamı alacak ülkücü, bu davaya benden fazla hizmet etmiş olmalı. Süreyse süre, çileyse çile, hizmetse hizmet. Buna savunma yapmam ben. Ülkücülüğümden, duygularımdan, düşüncelerimden hiçbir zaman vazgeçmeden MHP’den istifa ediyorum. Çünkü artık benim davam olmaktan çıkmıştır bu parti. MHP cemaat değildir. Cemaatleşmemeli. Atatürk’ün dediği gibi fikri hür, irfanı hür nesillerin temsil ettiği bir parti olmalı. Bugün ben bu partiden ayrılıyorsam asıl ayrılması gerekenler ayrılmadığım için ayrılıyorum. Türk milliyetçileri, Ülkücüleri Fatiha bilmez, kafatasçı, ırkçı diye suçlayanlara övgü dizenler bu partiden atılmadığı için ben gidiyorum. TC’yi silenler, andımızı kaldıranlara alkış tutanlar bu partiden gitmediği için bize gitmek düşüyor. 23 Ekim’deki konuşmaları alkışlayan genel merkezin salonu, 24 Kasım’da, 23 Ekim’deki konuşmanın tam tersi olan konuşmayı aynı şekilde ayakta alkışlıyorsa benim o partide işim yoktur” ifadelerini kullandı.

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mhp istifa Mehmet Ballı

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