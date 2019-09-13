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MHP'de Söke ve İncirliova başkanları istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk ve İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam’ın kendi istekleri ile görevlerinden ayrıldıkları belirtildi.

MHP'de Söke ve İncirliova başkanları istifa etti

MHP İl Başkanı Burak Pehlivani yaptığı açıklamada; “Lider-Doktrin-Teşkilat disiplini içine Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin emrinde, genel merkezimizin talimatlarını titizlikle yerine getiren, dava sadakati ve şuuru ile görevlerini yapan, milli şuurun zirvesi cumhur ittifakını güçlü kılmak için olağanüstü gayret sarf eden, MHP Aydın teşkilatlarımızın çalışmalarına sürekli artan gayretleri ile destek veren, asli görevimiz olan Türk milliyetçiliği ve ülkücü dava adamlığı vazifelerine son nefese kadar üç hilalin altında, MHP’mizde sürdüreceklerini inandığım dava arkadaşlarım Veysel Öztürk ve Hüseyin Sağlam'a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, mutlu bir ömür diyorum.

Söke ve İncirliova teşkilatlarımız konusunda yapılacak çalışmalar siz değerli dava arkadaşlarım ve hemşehrilerim ile paylaşılacaktır. MHP Aydın Teşkilatlarımız hemşehrilerimizin hizmetinde, yapılanların doğruluğunun ve kalitesinin takibinde, yapılmayanların nedenlerinin peşinde olacaktır” dedi.

(İHA)

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MHP Söke incirliova istifa

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