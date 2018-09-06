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MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, MHP MYK sonrası görev dağılımı belli oldu. İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu genel başkan yardımcısı, Kadir Şekerci genel sekreter yardımcısı oldu

MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu

Ayrıntılar geliyor...

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MHP MHP genel başkan yardımcısı İSMAİL FARUK AKSU hidayet vahapoğlu kadir şekerci

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