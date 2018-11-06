MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu

DUVAR – MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta’nın yerine Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül seçildi. TBMM Genel Kurulundaki EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar ) oturumunda partisini Grup Başkanvekili olarak temsil eden Usta, görüşmeler devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınmıştı.
Erhan Usta’nın, İYİ Parti, HDP ve CHP’nin EYT önergesinde destek verdiği için görevinden alındığı iddia edilmişti. Yapılan oylama da CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kabul oylarına karşılık AK Parti ret oyu verirken, MHP ise çekimser kaldı, önerge kabul edilmedi
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