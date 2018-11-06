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MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre MHP'de Erhan Usta'nın yerine yeni Grup Başkanvekili Sakarya Milletvikili Levent Bülbül oldu.

MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu

DUVAR – MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta’nın yerine Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül seçildi. TBMM Genel Kurulundaki EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar ) oturumunda partisini Grup Başkanvekili olarak temsil eden Usta, görüşmeler devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınmıştı.

Erhan Usta’nın, İYİ Parti, HDP ve CHP’nin EYT önergesinde destek verdiği için görevinden alındığı iddia edilmişti. Yapılan oylama da CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kabul oylarına karşılık AK Parti ret oyu verirken, MHP ise çekimser kaldı, önerge kabul edilmedi

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