MHP'den 3 milletvekili neden istifa etti? Herkes merak ediyordu... 'Çantalarla altın kaçakçılığı' iddiası

MHP'den dün akşam peş peşe istifa haberleri geldi. Milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir’in istifaları istendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, istifa dilekçelerinin kabul edildiğini duyurdu.

"BAHÇELİ'NİN ARKASINDAYIZ" MESAJI

İstifa eden vekiller art arda sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak "Liderimiz Bahçeli'nin arkasındayız" mesajı verdi. Bununla birlikte MHP'de peş peşe yaşanan istifaların ardından, partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 50'den 47'ye düştü.

BAHÇELİ NEDEN İSTİFA ETMELERİNİ İSTEDİ?

Ancak istifaların neden istendiği ise merak konusu oldu. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan konuyu canlı yayında değerlendirdi.

"ALTIN KAÇAKÇILIĞINA İSİMLERİ KARIŞTI" İDDİASI

İstifalarla ilgili iddiaları dile getiren Sözcan, "Sayın Bahçeli Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir’in istifalarını istedi. Bu istifaların bu milletvekillerinin imtiyazlarını kullanarak altın kaçakçılığına isimlerinin karıştığı iddia ediliyor.

"BU SÖYLENTİLERİN BAHÇELİ'YE ULAŞTI"

Bu kapsamda çantalarda Türkiye'ye altın getirdiklerini ve bunlardan komisyon aldıkları iddia ediliyor. İddia olduğunun altını çiziyoruz çünkü henüz yasal bir süreç başlamadı. Yine edindiğim bilgilere göre bu söylentilerin Bahçeli'ye ulaştığı öne sürülüyor. Sayın Bahçeli de gereğinin yapılması talimatını veriyor." dedi.