HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MHP'den 3 milletvekili neden istifa etti? Herkes merak ediyordu... 'Çantalarla altın kaçakçılığı' iddiası

MHP'den 3 milletvekili neden istifa etti? Herkes merak ediyordu... 'Çantalarla altın kaçakçılığı' iddiası

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.11.2024 10:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir MHP'den istifa etti. Vekiller "Liderimize bağlıyız" mesajı verirken, 'Çantalarla altın kaçakçılığı' iddiası gündem yarattı.

MHP'den 3 milletvekili neden istifa etti? Herkes merak ediyordu... 'Çantalarla altın kaçakçılığı' iddiası

MHP'den dün akşam peş peşe istifa haberleri geldi. Milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir’in istifaları istendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, istifa dilekçelerinin kabul edildiğini duyurdu.

"BAHÇELİ'NİN ARKASINDAYIZ" MESAJI

İstifa eden vekiller art arda sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak "Liderimiz Bahçeli'nin arkasındayız" mesajı verdi. Bununla birlikte MHP'de peş peşe yaşanan istifaların ardından, partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 50'den 47'ye düştü.

ghfhfgj

BAHÇELİ NEDEN İSTİFA ETMELERİNİ İSTEDİ?

Ancak istifaların neden istendiği ise merak konusu oldu. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan konuyu canlı yayında değerlendirdi.

"ALTIN KAÇAKÇILIĞINA İSİMLERİ KARIŞTI" İDDİASI

İstifalarla ilgili iddiaları dile getiren Sözcan, "Sayın Bahçeli Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir’in istifalarını istedi. Bu istifaların bu milletvekillerinin imtiyazlarını kullanarak altın kaçakçılığına isimlerinin karıştığı iddia ediliyor.

gdfg

"BU SÖYLENTİLERİN BAHÇELİ'YE ULAŞTI"

Bu kapsamda çantalarda Türkiye'ye altın getirdiklerini ve bunlardan komisyon aldıkları iddia ediliyor. İddia olduğunun altını çiziyoruz çünkü henüz yasal bir süreç başlamadı. Yine edindiğim bilgilere göre bu söylentilerin Bahçeli'ye ulaştığı öne sürülüyor. Sayın Bahçeli de gereğinin yapılması talimatını veriyor." dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP istifa
En Çok Okunan Haberler
Bu vergiyi ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz!

Bu vergiyi ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz!

Sırrı Süreyya Önder'in sözünü duyan Süleyman Soylu kahkaha attı! Diğer vekiller de kendini tutamadı

Sırrı Süreyya Önder'in sözünü duyan Süleyman Soylu kahkaha attı! Diğer vekiller de kendini tutamadı

'50'lik banknot dolar alış satışını durdurduk' Piyasada panik!

'50'lik banknot dolar alış satışını durdurduk' Piyasada panik!

58 kilo altındakiler zor yürüyecek, işten erken çıkın!

58 kilo altındakiler zor yürüyecek, işten erken çıkın!

Hem maganda hem sapık! Genç kızın evini basıp ailesine kurşun yağdırdı: Hiçbir şey olmamış gibi ardından AVM'ye gitti

Hem maganda hem sapık! Genç kızın evini basıp ailesine kurşun yağdırdı: Hiçbir şey olmamış gibi ardından AVM'ye gitti

Yenidoğan soruşturmasında ismi geçiyor! Çete üyeleriyle yazışmaları da var, hemşirenin ölümünden de sorumlu ama dışarıda geziyor

Yenidoğan soruşturmasında ismi geçiyor! Çete üyeleriyle yazışmaları da var, hemşirenin ölümünden de sorumlu ama dışarıda geziyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.