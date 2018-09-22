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MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada "Ömer Çelik'in açıklamalarını dikkate alırsak yerel seçimde ittifak görüşmesi sağlıklı ilerlemez" dedi.

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP ile AK Parti arasında 15 Temmuz sonrasındaki milli mutabakat zemini doğrultusunda oluşan Cumhur İttifakı'nın resmiyete döküldüğünü ve neticede iki partinin 24 Haziran’da ittifak çerçevesinde seçimlere girdiğini belirtti.

Bu isabetli ve olumlu ittifakın bir sonucu olarak gerek cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse genel seçimlerde tarihi bir başarı kazanıldığını ve hem MHP’nin hem de AK Parti’nin seçimlerden istediğini aldığını ifade eden Yalçın, "Böylece Cumhur İttifakı’ndan rahatsız olan çevrelerin hesapları boşa çıkarılmış, Türkiye’nin geleceğini karartmaya yönelik kirli tezgahlar da bozulmuştur. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli; 24 Haziran seçimlerinden bir süre sonra çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde de mahalli dinamiklere zarar vermeyecek bir ittifakın düşünülebileceğini belirtmiştir. Genel Başkanımızın açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da olumlu değerlendirmeler gelmiş, MHP ve AK Parti arasında yerel seçimlerde sınırlı ve makul bir ittifak zemini hazırlanması yolunda görüşmelere başlanması için fikri mutabakat oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

"HANGİ AKLA HİZMET ETMEKTEDİR?"

MHP lideri Bahçeli’nin basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında, İstanbul’dan aday göstermeyeceklerini, bununla birlikte mevcut belediyelere yeniden talip olduklarını ifade ettiğini hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP lideri Bahçeli’nin bu son açıklamalarından sonra dün kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın geleceği açısından iki düşündürücü hususun altını çizmiş bulunmaktadır. Birincisi Çelik, partimizin af yasası teklifi konusunda açıkça ’MHP ile aynı yerde durmadığımız ortadadır’ diyerek şimdiden niyet beyanında bulunmuştur. İkincisi de yerel seçimlerle ilgili muhtemel ittifak konusunda, ’AK Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çıkaracak şekilde partimiz çalışmalarını yürütüyor. AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil’ şeklinde ifadeler kullanmıştır. Çelik’in beyanlarına bakıldığında; Genel Başkanımızın Cumhur İttifakı çerçevesinde yerel seçimlerle ilgili ortaya koymak istediği stratejinin algılanmadığı, doğru anlaşılmadığı ortaya çıkmaktadır. Genel Başkanımızın ’İstanbul’dan aday göstermiyoruz’ şeklindeki beyanının bir zafiyet olarak anlaşılması yanlıştır. AK Parti Sözcüsü Çelik’in, mesele enine boyuna taraflarca teati edilmeden, masaya yatırılmadan çıkış yapması hangi akla hizmet etmektedir? Ömer Çelik’in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır."

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