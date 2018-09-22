MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP ile AK Parti arasında 15 Temmuz sonrasındaki milli mutabakat zemini doğrultusunda oluşan Cumhur İttifakı'nın resmiyete döküldüğünü ve neticede iki partinin 24 Haziran’da ittifak çerçevesinde seçimlere girdiğini belirtti.

Bu isabetli ve olumlu ittifakın bir sonucu olarak gerek cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse genel seçimlerde tarihi bir başarı kazanıldığını ve hem MHP’nin hem de AK Parti’nin seçimlerden istediğini aldığını ifade eden Yalçın, "Böylece Cumhur İttifakı’ndan rahatsız olan çevrelerin hesapları boşa çıkarılmış, Türkiye’nin geleceğini karartmaya yönelik kirli tezgahlar da bozulmuştur. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli; 24 Haziran seçimlerinden bir süre sonra çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde de mahalli dinamiklere zarar vermeyecek bir ittifakın düşünülebileceğini belirtmiştir. Genel Başkanımızın açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da olumlu değerlendirmeler gelmiş, MHP ve AK Parti arasında yerel seçimlerde sınırlı ve makul bir ittifak zemini hazırlanması yolunda görüşmelere başlanması için fikri mutabakat oluşmuştur" ifadelerini kullandı.