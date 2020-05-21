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MHP'den Ali Babacan'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, isim vermeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert bir dille eleştirerek "Gazete görünümlü propaganda kâğıtlarından internet haber sitesi süsü verilen iftira merkezlerine, TV kanallarından YouTube üzerinden yapılan tele-fitnelere dek bütün mecralardan yalan, iftira ve saldırılara muhatap olmaktayız. Kraliçenin narin Gül’ünün sahaya sürdüğü piyon dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir." açıklamasını yaptı.

MHP'den Ali Babacan'a sert tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ‘Memleket Masası’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükataman'ın açıklamasında 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üzerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert bir şekilde eleştirdi.

CHP, HDP, İYİ Parti ve SP’yi PKK ve FETÖ’ye sözcülük yapmakla suçlayan Büyükataman, “PKK, FETÖ’nün siyasi ağzı olmaya hevesli CHP-HDP-İP ve SP ortaklığı, büyük Türk milletinin haklı beklentilerine cevap vermek üzere bizzat Türk milleti tarafından kurulan Cumhur İttifakı’na karşı ‘Alidavut oyunları’yla cephe genişleteceğini düşünmektedir. Gezi ve 15 Temmuz kalkışmalarıyla kanun dışı yöntemlerin tüketildiği Türkiyemizde şimdi de kanunları kemirip demokrasi surlarında gedik açma teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Milliyetçi Hareket, demokrasi farelerinin bu oyununa geçit verecek değildir. Masanın altına hain Gülen’i konuşlandırıp, ondan sufle almaya kalkanlar, Kandil’le temsilcileri vasıtasıyla kulaktan kulağa oynayanlar ipliklerinin pazara çıkmasıyla işporta tezgâhlarını apar topar toplamış gözükmektedir” dedi.

'KRALİÇENİN NARİN GÜL'ÜNÜN SAHAYA SÜRDÜĞÜ PİYON...'

Son zamanlarda MHP ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi yıpratmaya yönelik bir takım girişimlerin olduğunu vurgulayan Büyükataman, “Ne var ki son bir haftadır bu ihanet korosunun bet seslileri bütün fitne yayım kanallarından sistemli bir şekilde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ve partimizi hedef almaktadır. Gazete görünümlü propaganda kâğıtlarından internet haber sitesi süsü verilen iftira merkezlerine, TV kanallarından YouTube üzerinden yapılan tele-fitnelere dek bütün mecralardan yalan, iftira ve saldırılara muhatap olmaktayız. Kraliçenin narin Gül’ünün sahaya sürdüğü piyon dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir. ‘Stratejik çöplük’ün mimarı Davutoğlu’nun ve sözcülerinin siyasette tutunmak için seçtikleri yöntem de ne tesadüftür ki Genel Başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırmak olmuştur. SP’nin ve İP’in ucubeliklerinden bahsetmeye gerek dahi yoktur. İçi boş, amacı belli bu saldırıların tesadüfi olmadığı, söylenenlerin tek merkezden çıktığı gün gibi aşikârdır. Seslerin sahiplerinin ülkemize bugüne kadar sunduğu herhangi bir katkı söz konusu değildir. Bu şahıslar bundan sonra memlekete faydalı olmak istiyorlarsa yapmaları gereken tek şey susmaktır” ifadelerini kullandı.

'SAYIN GENEL BAŞKANIMIZA SALDIRANLAR, UCUZ SAHTEKARLARDIR'

Büyükataman, Milliyetçi Hareket’in ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Türk milletinin birleştirici gücü ve güven kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Bunu göremediğini iddia edip Sayın Genel Başkanımıza saldıranlar, ucuz sahtekârlardır, Türk milletiyle kavgası olanlardır. Her daim açacağına inandırılmış gonca gül olduğunu düşünenlerin gerçekte kökü dışarıda bulunan zehirli diken olduğunu aziz Türk milletine göstermeye devam edeceğiz. Türk milletinin sahip olduğu devletlerde ezelden ebede temel kuraldır: Türk milletine ve devletine zarar vermek istiyorsan önce Türk milliyetçilerini hedef alacaksın. Gayrimillî bir cephede yer alanların Milliyetçi Hareket’e ve onun Genel Başkanı’na yönelik bu hamleleri olmasa idi kendimizden şüphe ederdik. Türkiye’yi tuş etmeye kalkanlar, yabancı mihrakların Türkiye sözcüleri neden bize saldırmıyor diye kendimizi sorgulardık. Görülmektedir ki taş doğru yere atılmıştır. Çünkü ses doğru yerden gelmektedir” dedi.

Kaynak: İHA

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