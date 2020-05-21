MHP'den Ali Babacan'a sert tepki

'KRALİÇENİN NARİN GÜL'ÜNÜN SAHAYA SÜRDÜĞÜ PİYON...'



Son zamanlarda MHP ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi yıpratmaya yönelik bir takım girişimlerin olduğunu vurgulayan Büyükataman, “Ne var ki son bir haftadır bu ihanet korosunun bet seslileri bütün fitne yayım kanallarından sistemli bir şekilde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ve partimizi hedef almaktadır. Gazete görünümlü propaganda kâğıtlarından internet haber sitesi süsü verilen iftira merkezlerine, TV kanallarından YouTube üzerinden yapılan tele-fitnelere dek bütün mecralardan yalan, iftira ve saldırılara muhatap olmaktayız. Kraliçenin narin Gül’ünün sahaya sürdüğü piyon dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir. ‘Stratejik çöplük’ün mimarı Davutoğlu’nun ve sözcülerinin siyasette tutunmak için seçtikleri yöntem de ne tesadüftür ki Genel Başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırmak olmuştur. SP’nin ve İP’in ucubeliklerinden bahsetmeye gerek dahi yoktur. İçi boş, amacı belli bu saldırıların tesadüfi olmadığı, söylenenlerin tek merkezden çıktığı gün gibi aşikârdır. Seslerin sahiplerinin ülkemize bugüne kadar sunduğu herhangi bir katkı söz konusu değildir. Bu şahıslar bundan sonra memlekete faydalı olmak istiyorlarsa yapmaları gereken tek şey susmaktır” ifadelerini kullandı.