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MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, "Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız." ifadesini kullandı. Yalçın ayrıca, sosyal medyadaki Türkiye aleyhine yürütülen kampanya ile ilgili, "Bütün teşkilat mensupları teyakkuz halinde" dedi.

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, harekatın, vatandaşların selamet, huzur ve güvenliği ile başta Arap, Kürt ve Türkmenler olmak üzere Suriye vatandaşlarının kendi topraklarında hürriyet, esenlik ve sükun içinde hayat sürmesinin temini açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Harekatın, bin yıldır etle tırnak gibi kaynaşarak Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen Kürt kökenli vatandaşların, bölücü terör örgütü PKK'nın zulmünden kurtarılması amacıyla sürdürülen terörle mücadelenin zirve safhalarından biri olduğunu vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen harekatın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız. Dualarımız, ilham ve kudretini ecdadından alan şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakiyet ve zaferi içindir. Harekat aleyhinde yurt içinde ve dışında kara propagandalar ve yıpratma kampanyaları başlatılmış, Türkiye'nin bu haklı, meşru ve yerinde adımı sosyal medyada da manipülatif ve spekülatif paylaşımlarla hedef alınmıştır. Aziz milletimiz, sadece Türk toplumunu değil, bölgeyi ve bölgede yaşayan bütün toplulukları kalıcı barış ve huzur iklimine kavuşturmak için başlatılan harekat hakkında 'işgal, Kürtlere yönelik kıyım' gibi aslı astarı olmayan kötü niyetli kampanya ve propagandalarla olumsuz algı yaratma çabalarını boşa çıkaracaktır."

"TEŞKİLAT MENSUPLARI TEYAKKUZ HALİNDE"

Mehmetçiğin terör örgütlerini yok etmek üzere sürdürülen harekat sırasında sivillerin ve masum insanların zarar görmemesi için azami dikkati gösterdiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla sosyal medyada ve yabancı basında Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı aleyhinde yürütülen karalama kampanyaları akim kalmaya, başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Bu konuda MHP'nin bütün teşkilat mensupları teyakkuz halinde, camiamız da ayaktadır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün sarsılmaz müdafi, egemenlik haklarımızın gönüllü bekçisi olan milliyetçi-ülkücü hareket, bin yılda karılan toplumsal hamurun mayasını bozmak üzere uzanan kirli elleri kırma kararlılığından bir an bile gaflete düşmeyecektir. Şanlı ordumuzun ve kahraman Mehmetçiğimizin görevini göz kamaştıran ve düşmanlarımızı kıskandıran bir kudretle yerine getireceğine şüphe yoktur."

(AA)

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Semih Yalçın MHP Barış Pınarı Harekatı

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