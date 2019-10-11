MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, harekatın, vatandaşların selamet, huzur ve güvenliği ile başta Arap, Kürt ve Türkmenler olmak üzere Suriye vatandaşlarının kendi topraklarında hürriyet, esenlik ve sükun içinde hayat sürmesinin temini açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Harekatın, bin yıldır etle tırnak gibi kaynaşarak Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen Kürt kökenli vatandaşların, bölücü terör örgütü PKK'nın zulmünden kurtarılması amacıyla sürdürülen terörle mücadelenin zirve safhalarından biri olduğunu vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen harekatın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız. Dualarımız, ilham ve kudretini ecdadından alan şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakiyet ve zaferi içindir. Harekat aleyhinde yurt içinde ve dışında kara propagandalar ve yıpratma kampanyaları başlatılmış, Türkiye'nin bu haklı, meşru ve yerinde adımı sosyal medyada da manipülatif ve spekülatif paylaşımlarla hedef alınmıştır. Aziz milletimiz, sadece Türk toplumunu değil, bölgeyi ve bölgede yaşayan bütün toplulukları kalıcı barış ve huzur iklimine kavuşturmak için başlatılan harekat hakkında 'işgal, Kürtlere yönelik kıyım' gibi aslı astarı olmayan kötü niyetli kampanya ve propagandalarla olumsuz algı yaratma çabalarını boşa çıkaracaktır."