MHP'den beklenmedik 'Sınavsız üniversite' çıkışı! "Kaldırılsın..."

Sözcü'de yer alan habere göre, MHP Milletvekilleri TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeler sırasında Bakan Yusuf Tekin'den üniversite sınavının kaldırılmasını talep etti.

'SINAVLAR KALDIRILSIN' ÇAĞRISI

MHP’li Kılıç komisyondaki, konuşmasında Bakan Yusuf Tekin’e, “Üniversite giriş sınavının kaldırılması ve yerine ilköğretim ile ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı uygulanacak müfredatla ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modelini tahayyül ediyoruz. Açık öğretim de dâhil üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aştı. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek zenginliğe geldi. MHP olarak üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasını talep ediyoruz" diye seslendi.

"FIRSAT EŞİTLİĞİ GÖZETİLSİN"

MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu da “Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan, bir yönlendirmeye bağlı fırsat eşitliğini de gözeten üniversite öngörüyoruz” dedi.

CHP'Lİ İSİMDEN TEPKİ: "SORULAR ÇALINIRKEN BU DEDİĞİNİZİ NASIL UYGULAYACAKSINIZ?"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise MHP’li vekillere "Sınavı doğru düzgün yapamıyorlar. Sınavı bile doğru düzgün yapamayan ve orada bile bir sürü şaibe varken, sorular çalınırken bu dediğiniz yöntemi nasıl uygulayacaksınız?” diye sordu.

Kaynak: Sözcü