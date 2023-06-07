MHP'den dikkat çeken Devlet Bahçeli paylaşımı: "Bu bana yeter"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçici olarak yürüttüğü TBMM Başkanlığını, Meclis'te yapılan oylamaların sonucunda AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretti. Devir töreninin ardından MHP’nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Bahçeli’nin başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandığı görüntüler, Ferdi Tayfur’un "Bu bana yeter" şarkısı eşliğinde paylaşıldı. Görüntülerde Bahçeli'nin otomobiliyle gezisi Balgat’ta bulunan parti genel merkezinde sona erdi.



