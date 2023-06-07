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MHP'den dikkat çeken Devlet Bahçeli paylaşımı: "Bu bana yeter"

07.06.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçici olarak yürüttüğü TBMM Başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretti. Devir teslim töreninin ardından MHP'nin Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. MHP'den yapılan Bahçeli'nin klasik otomobil sürdüğü videolu paylaşıma "Bu bana yeter" notu düşüldü.

MHP'den dikkat çeken Devlet Bahçeli paylaşımı: "Bu bana yeter"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçici olarak yürüttüğü TBMM Başkanlığını, Meclis'te yapılan oylamaların sonucunda AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretti. Devir töreninin ardından MHP’nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Bahçeli’nin başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandığı görüntüler, Ferdi Tayfur’un "Bu bana yeter" şarkısı eşliğinde paylaşıldı. Görüntülerde Bahçeli'nin otomobiliyle gezisi Balgat’ta bulunan parti genel merkezinde sona erdi.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur MHP

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