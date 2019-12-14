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MHP'den Gelecek Partisi'yle ilgili çok sert açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 12:56 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulan Gelecek Partisi'yle ilgili "Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde 'gelecek' vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır." dedi.

MHP'den Gelecek Partisi'yle ilgili çok sert açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır.

Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde 'gelecek' vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır.

Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
MHP Semih Yalçın gelecek partisi Ahmet Davutoğlu

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