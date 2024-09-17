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MHP'den Hüda Par'a 4. madde göndermesi! 'Tartışmalar boş ve beyhude' dedi, CHP'ye de yanıt verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.09.2024 11:42
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Siyasette son günlerin tartışmalı konularından biri olan ve Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleriyle daha da çok alevlenen Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili MHP'den bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar boş ve beyhudedir." derken Bahçeli'ye seslenen Özgür Özel'e de yanıt verdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun anayasanın 4. maddesinin değiştirilmesini istemesine MHP'nin ne yanıt vereceği merak konusu olmuştu.İlk açıklama Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir, Yapıcıoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek “Başlatılmak istenen tartışmalar boş ve beyhudedir” dedi.

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4. MADDE VURGUSU: BEYHUDE ÇABALAR...

Özdemir'in açıklaması şöyle:

"Ülkemizin darbe döneminden kalma ve tabir caizse yamalı bohçaya dönmüş 1982 anayasası yerine, sivil, kapsayıcı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, aziz milletimizin ve 21. yüzyıl ülkülerimizin ihtiyacını karşılayacak yeni bir anayasa yapımına ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu noktada anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar ise boş ve beyhudedir.

MHP’nin bu konudaki duruş, irade ve kararlılığı berrak, sarih ve katir.

CHP'YE AÇIK ELEŞTİRİ

Buna rağmen, anayasal düzeni bozmak üzere darbe girişiminde bulunan FETÖ ile kol kola giren, Türkiye’yi parçalamak maksadıyla etnik temelli bölücü faaliyet yürüten terör örgütü ve siyasi uzantıları ile ortaklık ve pazarlık masaları kuran, hatta bizzat PKK’ya müzahir bir televizyon kanalında anayasanın ilk dört maddesini değiştirecekleri iddiasında bulunan CHP ile onun yandaşı konumunda olan ilkesiz ve tutarsız sol basının konuyla ilgili MHP’yi tartışmaya açma çabası trajikomiktir."

'AHMAĞA ANLATIR GİBİ TEK TEK SÖYLEDİM'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir televizyon programında, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini ifade etmişti.

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Yapıcıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha; anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasada değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasanın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı, anladınız mı? 4. madde, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."

ÖZGÜR ÖZEL: KİM KİMLE BERABER?

Yapıcıoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, Bahçeli'ye de seslenerek "Sen bu HÜDA PAR'a ne diyorsun? Kimler kimlerle beraber?" açıklaması yapmıştı.

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Özel şöyle konuştu:

"HÜDA PAR, çıkmış 'anayasanın ilk 4 maddesine karşıyız' diyor. Seçim zamanı susturdular. Şimdi anayasanın 4. maddesine karşıyız diyor. 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin başkenti Ankara'ya karşılar. Bayrağa karşılar, İstiklal Marşı'na karşılar, Cumhuriyete karşılar" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sorular yönelten Özel, "Mikroba 'sen niye hastalık yapıyorsun' diye hesap soramazsın. Mikrop mikroptur. Ama milliyetçi muhafazakârım diyenler... Bahçeli'ye soruyorum; sen bu HÜDA PAR'a ne diyorsun? Kimler kimlerle beraber?"

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MHP hüda par zekeriya yapıcıoğlu
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