HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MHP'den ihraç edilmişti! Enginyurt 'Grup kuracak sayıya ulaşırız' sözüne açıklık getirdi

MHP'den ihraç edilmişti! Enginyurt 'Grup kuracak sayıya ulaşırız' sözüne açıklık getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti'li bazı milletvekillerine yönelik "Yakında siz de gelirsiniz, grup kuracak sayıya ulaşırız" sözlerine ilişkin, "Herhangi bir çalışmamız yok, espriden ibaretti" dedi.

MHP'den ihraç edilmişti! Enginyurt 'Grup kuracak sayıya ulaşırız' sözüne açıklık getirdi

Bağımsız Ordu Milletvekili Enginyurt, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel televizyonların, pandemi sürecinde reklam alamadığını ve iş yapamadığını belirten Enginyurt, "Yerel televizyonlara sahip çıkalım" diye konuştu.

Cemal Enginyurt, İYİ Parti'li bazı milletvekillerine yönelik, "Yakında siz de gelirsiniz, grup kuracak sayıya ulaşırız. TBMM Başkanı'ndan rica edelim, bize arkada daha rahat edeceğimiz bir bölüm ayırsın" sözlerine de açıklık getirdi. Enginyurt, "Herhangi bir çalışmamız yok. Bir espriden ibaretti. İYİ Parti'li arkadaşlar dün gruba katılmamışlardı. Ben de bir tweet atmış, demiştim ki 'Bağımsız milletvekili olarak sizleri yanıma bekliyorum'. Dolayısıyla bu 11 arkadaş da partilerinden memnun değilse ki memnun olmadıkları görülüyor; çünkü çizildiler, ötelendiler, dışlandılar. Talepleri yerine getirilmedi. Bağımsız sıralarının artırılması gerektiğini söyledim. Bağımsız sıralarının da artırılması gerektiğini TBMM Başkanı'na söyledim. Olay budur" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Leyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbetLeyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet
HES kodu olmayan ALES'e girilmeyecek...HES kodu olmayan ALES'e girilmeyecek...
En Çok Okunan Haberler
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da su hattı kazısında bir küp sikke bulundu
Kazı yaparken bulundu! Gören telefona sarıldı
Leyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet
Leyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet
Otogarda koronavirüs paniği! Ateşi yüksek çıktı, kusmaya başladı
Otogarda koronavirüs paniği! Ateşi yüksek çıktı, kusmaya başladı
Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı
Akılalmaz olay! Ayakkabılarından 2 kilo altın çıktı
Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'la ilgili koronavirüs iddiası
Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'la ilgili koronavirüs iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.