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MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 10:32 | Son Güncelleme

YSK'nın İstanbul kararı sonrası CHP'li Bekaroğlu, her sandıkta 10 müşahit olacağını duyururken; MHP'den de karşı hamle geldi. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 21-27 Haziran tarihinde 80 ilden MHP'li hukukçuların İstanbul'da hazır bulunacağını duyurdu.

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı almasının ardından partiler çalışmalarına başladı.

CHP'DEN HER SANDIK İÇİN 10 MÜŞAHİT

Sandıkta herhangi bir sorun yaşanmaması için partiler harekete geçerken CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 'Daha evvel bir sandıkta bir resmi görevli, 2-3 gözlemcimiz, müşahidimiz vardı. Şimdi yine 1 resmi görevli ama 10 müşahit olacak' dedi.

MHP'Lİ YILDIZ: İSTANBUL'DA HAZIR OLACAKLAR

CHP'nin bu kararının ardından bir açıklama da MHP'den geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "80 ilimizde görev yapan tüm Ülkücü-Milliyetçi hukukçu arkadaşlarımız 21-27 Haziran tarihinde İstanbul’da hazır olacaktır." ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL BAROSU'NDAN ÇAĞRI: HER SANDIĞIA 1 AVUKAT

Öte yandan İstanbul Barosu da YSK'nın İstanbul kararının ardından yaptığı açıklamada avukatlara çağrıda bulunarak "Şimdiye değin ‘her okula bir avukat’ arayışında yaptığımız çalışmaları, ülkemizin her yanından katkı verecek meslektaşlarımızla birlikte, bu kez ‘her sandığa bir avukat’ hedefi ile sürdürmeyi planlamaktayız." ifadelerine yer vermişti.

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