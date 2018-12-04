MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP’den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yerel seçimlerde yeniden aday olacağını bildirmişti. Dün Kocamaz, İYİ Partili oldu.

Önceki gün Ankara'ya giderek İYİ Parti yetkilileri ile görüşen Kocamaz’a, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından parti rozeti takılacak. Başkan Kocamaz Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Hayırlı olsun. Mersin’de tüm partilere mensup taban beni destekliyor Allah utandırmasın” dedi.

BURHANETTİN KOCAMAZ KİMDİR?

Burhanettin Kocamaz, 1955 yılında Tarsus'un Nacarlı Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Tarsus'ta tamamladı. 1972 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ne girerek 1977 yılında mezun oldu. 1977-1978 yıllarında İskenderun Demir Çelik Fabrikası Kalite Kontrol Laboratuvarlar Müdürlüğü'nde çalıştı. 1980 öncesi Tarsus Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü'nde, askerlik dönüşü de Cengiz Topel Lisesi'nde Kimya öğretmenliği yaptı. Bu arada 1983-1985 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Ancak mazeretinden dolayı ayrıldı.

Daha sonra özel bir dershanede öğretmen ve ortak olarak 5 yıl çalıştı. Bu arada 1987 yılında Kocamazlar Tarım Ltd. Şti.'ni kurarak zirai ilaçlar bayii olarak ticarete atıldı. 1992 yılında MHP Tarsus İlçe Teşkilatı yönetimine girdi ve basın sözcüsü oldu.