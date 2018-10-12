MHP'den 'kayıp kaçak' ve 'TRT payı' teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, kanun teklifinde 'enerji fonu' bedelinin, abonelerden 4 Ocak 1984 tarihli ve 3096 sayılı 'Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun'un geçici 4'üncü maddesi gereğince alındığını hatırlattı. Geçici madde ile 17 yıldır bu uygulamanın sürdürüldüğünü belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

''Halihazırda enerji fonunun oranı yüzde 1’dir. Ancak yüzde 18 KDV’ne tabi tutulduğundan, elektrik tüketim bedelinin %1,18’i olarak faturaya yansımaktadır. Esasen, Elektrik Enerjisi Fonu 2001 yılında 4684 sayılı Kanunla kaldırılmış ve 31/12/2001 tarihine kadar yürürlüğe girecek olan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere katkı payı alınması öngörülmüştür. Dolayısıyla, geçici olarak öngörülmekle birlikte yaklaşık 17 yıldır bu uygulamanın devam etmesi, bu payın yeni bir vergi niteliğine dönüştüğünü göstermektedir. Bu kanun teklifi ile Elektrik Enerjisi Fonu Payı alınmasını öngören 3096 ve 3291 sayılı kanunların ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmekte ve böylelikle abonelerin elektrik enerjisi tüketim bedeli yükünün de hafifletilmesi amaçlanmaktadır.''