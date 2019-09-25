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MHP'den Meral Akşener'e 'küçük ortak' tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 13:49 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Meral Akşener'in partisini hedef alan sözlerini "MHP'ye 'küçük ortak' diyerek, CHP kapısında belediye başkan yardımcılığı dilendiği gerçeğini değiştiremez." ifadeleriyle eleştirdi.

MHP'den Meral Akşener'e 'küçük ortak' tepkisi!

MHP'li İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamasında, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dün akşam katıldığı programdaki sözlerine tepki gösterdi. Büyükataman, Akşener'in Türkiye'yi 2023 ve 2053 hedefleriyle önce 'lider ülke', sonra 'süper güç' yapma ülküsü doğrultusunda bir yol izleyen, hiçbir pazarlığın içerisinde yer almayan MHP'ye 'küçük ortak' dediğini hatırlattı. Bu söze tepki gösteren Büyükataman, "MHP'ye 'küçük ortak' diyerek, CHP kapısında belediye başkan yardımcılığı dilendiği gerçeğini değiştiremez. Her gün bir başka ilde ve ilçede CHP kapısına bırakılan siyah çelenkler, belediye meclis üyelerinin tutumuna dair rezillikler gündemi meşgul ederken MHP'yi bir pazarlık içerisinde gösterme gayretleri kendi pisliğini başkasına atma psikolojisinden başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

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'KENDİSİNE FAYDA DOĞMAYACAKTIR'

Büyükataman, Akşener'in, "CHP ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum" sözleriyle ilgili ise "CHP-HDP ilişkisinden haberdar olmadığını söyleyerek samimiyetsizlik rekoru kıran 'küçük hanım'a tavsiyemiz yeterince kirlettiği siyaset sahasını bir an önce terk etmesi. Milliyetçi Hareket'le yatıp Milliyetçi Hareket'le kalkmasından kendisine bir fayda doğmayacaktır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği yolda millî ülküleri gerçekleştirmek için koşar adım yürümektedir. Bu yolda bir belediye daha fazla alma ihtimali için terör örgütüne sırnaşanlar, FETÖ'ye kuyruk sallayanlar; önümüzde 'küçük bir engel' dahi değildir. Özetle, 'sen aslında yoksun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


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