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MHP'den Meral Akşener'e sert yanıt! 'Fıkra kahramanı'

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerle ilgili önerisini, "Bir ideolojik savruluş ve eyalet sistemine geçişin altyapısıdır" şeklinde eleştiren Meral Akşener'e yanıt geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı, necip Türk milletinin birliğinin garantisi, devletin bölünmez bütünlüğünün yılmaz savunucusudur." dedi.

MHP'den Meral Akşener'e sert yanıt! 'Fıkra kahramanı'

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "Pollyanna özentisindeki bir siyasetçi Hanımefendi'nin, Cumhurbaşkanı olacağım diye çıktığı yolda, "Selahattin Demirtaş'a yoldaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na yandaş" olduğunu savundu.

Bu siyasetçinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mahalli idareler seçimleri için teklif ettiği yeni sistemi, "Bir ideolojik savruluş ve eyalet sistemine geçişin altyapısı olduğunu" iddia edebilecek kadar da şahsına münhasır yepyeni bir fıkra kahramanı olduğunu ileri süren Büyükataman, şunları kaydetti:

"MHP dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı, necip Türk milletinin birliğinin garantisi, devletin bölünmez bütünlüğünün yılmaz savunucusudur. Bunun aksini iddia edenin söylediği laf hükümsüz, lafı söyleyen ancak ve ancak müfteridir. Arkadaşı Demirtaş, dostu Kılıçdaroğlu olandan da doğru ve milletin menfaatine olacak bir söz beklentimiz bulunmamaktadır. Tasvip etmediğimizi söylediğimiz Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı üzerinden milliyetçi hareketin beka söylemine saldırmak sağlıklı bir ruh halinin ürünü değildir."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, MHP Lideri Bahçeli'nin önerisini sert bir dille eleştirmiş, "Bir ideolojik savruluş ve eyalet sistemine geçişin altyapısı olduğunu" söylemişti

(DHA)

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MHP Devlet Bahçeli ismet büyüktaman

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