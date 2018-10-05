MHP'den Meral Akşener'i kızdıracak sözler!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı basın açıklamasında partilerine yönelik eleştirilere değindi. Türkiye'nin çetin süreçlere göğüs gerdiğini, vahim darboğazları aşmak için kıyasıya, kıran kırana mücadele verdiğini ifade eden Büyükataman, "Önümüzü kesmek için pusuya yatanların, ömrümüzü kısaltmak için fırsat kollayanların varlığı açıkça anlaşılmaktadır. Her türlü melanet, kamuoyunun önünde alenen sergilenmektedir. İç ve dış karanlık odaklar boş durmamakta; Türklüğün ve onun yeryüzündeki mücevheri Türkiye’nin hasımları, geri adım atmamaktadırlar. Devamlı üzerimize gelmekte, etrafımızda sürekli tuzak kurmaktadırlar. Türkiye’nin yıkımı için ittifak edenler, ihanet ve ihtilaf çukurunda da ortaktırlar. Tarihin yarım asırdır sınadığı, kurgulanan her cendereden başarıyla çıkan MHP’nin aleyhine senaryo yazmak da bu çerçevede adeta bir alışkanlık halini almıştır. Zira görünür/görünmez, muhteris figüran da oyuncu da mebzuldür. Dikkatle tahlil edildiğinde aslında habis planların ve sinsi projelerin milli bekanın ağır hasar görmesine yönelik olduğu görülmektedir. Kara kampanyaların asıl sebebi de kötüleme, kara çalma ve itibarsızlaştırma girişimlerinin esas gayesi de bu amaca hizmettir. Bütün dünyanın idrak ettiği açık gerçeği bir kez daha yineliyoruz. Davamız, hak ve hakikat davasıdır. Davamız, millet ve memleket sevdasıdır. Derdimiz Türkiye’dir, dileğimiz kutludur. Hamdolsun bugüne kadar hiç mahcup olmadık. Hiçbir zaman mağlup olmadık. İşte bu yüzden deliye dönüyorlar, idraklerini kaybediyorlar. Temyiz kudretlerini kaybedip vasi atanacak hale geliyorlar" dedi.

"KINALI YAPINCAK TERBİYE SINIRI BIRAKMADAN PARTİMİZİ ELEŞTİRİYOR"



"Bilindiği üzere 'Kınalı Yapıncak', partisinin grup toplantısında partimizi hedef alan sözler sarf etmişti" diyen Büyükataman, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin veciz ikazından sonra gemiyi iyice azıya alıp, edebi bir tarafa bırakarak mahalle ağzıyla cevap yetiştirme gayretine girdiğini belirtti. Büyükataman, "Siyasi üslupsuzluğu bir üslup haline getiren ve bununla da övünen ama 24 Haziran seçimlerinde aziz milletimizin verdiği dersi bile hala idrak edememiş olan 'Kınalı Yapıncak', terbiye sınırı bırakmadan partimizi ve şartlı ceza indirimi teklifimizi eleştiriyor, 'Bu af hikayesini getirir de FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız' diyor. 'Kınalı Yapıncak' ve yancıları bilmez ama millet farkındadır ki 15 Temmuz’dan çok önce FETÖ belasına bayrağı ilk olarak MHP açtı. 15 Temmuz gecesi ise Ankara’daki ilk çıkışı MHP yaptı, milli duruşu MHP gösterdi. Temyiz kudreti kaybının belirgin bir göstergesi olan hafıza kaybıyla dumura uğradığı için kendisi hatırlamayabilir ama Ülkücü Hareket çok iyi hatırlıyor.

"FETÖ LİDERİNİN 'O HANIMA SAHİP ÇIKIN, KORUYUN" DEDİĞİ HANIM KİMDİR"



Kendileri yurtta sulh deyip FETÖ’cü hakimlerle MHP’yi ele geçirmeye çalışırken MHP, FETÖ’ye karşı bir savaş veriyordu ve bir milim bile geri adım atmıyordu. FETÖ liderinin 'O hanıma sahip çıkın, koruyun' dediği hanım kimdir? 'İçişleri Bakanı biz yaptık, bizim referansımızla oldu' dedikleri kişi kimdir? Tabii ki bu kişi FETÖ üzerinden sahte racon kesen kişidir. Türkiye bunları bilmektedir. FETÖ'nün kodamanlarından bahseden 'Kınalı Yapıncak', 'FETÖ kodamanı' görmek istiyorsa, 'Kınalı Yapıncak'ı kastederek 'FETÖ'cüler ona destek veriyor' diyen Genel Başkan Yardımcısına, 'Ben FETÖ’nün belediyeler baş imamıyım' diyen milletvekiline ve dönüp geçmişine bakıp, eski konuşmalarını dinleyip '1980 öncesi Fetullah Gülen’in dinler arası diyalog modeli uygulansa sağdan soldan ölümler olmazdı' diyen kendine bakmalıdır. 15 Temmuz darbe planını çok öncesinden bilen FETÖ mensuplarının tamamı niçin MHP kongresinde taraf olup, adeta seferberlik ilan edip 'Kınalı Yapıncak'ı desteklemiştir? Soru bu kadar basittir. 15 Temmuz darbe girişimini yapanların kendine 'Yurtta Sulh Konseyi' demesiyle, 'Kınalı Yapıncak'ın MHP kongresi yaptırmak için Türkiye'yi gezerken her gittiği il ve ilçede 'MHP iktidarında 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini hayata geçireceğiz' cümlesini kurması tesadüf müdür? 'Kınalı Yapıncak'ın gezdiği tüm il ve ilçelerde tekrarladığı çok ilginç başka bir söz daha vardır; 'Muhteremlere ot yoldurmazsak namerdim.' Bu söz, herkesin bildiği gibi askerde talim terbiye amaçlı fiili ceza sistemi modelidir. Bu da mı tesadüftür? FETÖ’nün siyaset ayağı ortaya saçıldığı gün bunlar net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ayrıca kendilerinin Molla Kasım olduklarını söyleyip, yeni Molla Kasımlar burada diyen 'Kınalı Yapıncak', anlaşılan Molla Kasım’ın partisinin adı gibi sahte 'iyi' olduğunu bilmiyor. Molla Kasım kendileriyse, Yunus da eleştirdikleridir. Dolayısıyla kendilerinin yanlış yaptıklarını kabul etmektedirler" ifadelerini kullandı.