MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar

MHP'den yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'ya tepki gösterildi. Açıklamada, "Siz hangi ara MHP’den kovulma sebeplerinizi açıklayarak aklandınız da utanmadan sıkılmadan kamuoyunun önüne çıkma cesaretini gösterebiliyorsunuz" denildi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Cihan Paçacı'ya sert tepki gösterildi. Açıklamada, Paçacı'nın "ölçüsüz isnat ve göndermelerde" bulunduğu belirtilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "mazlum ve mağdur gösterilmeye çalışıldığı" vurgulandı.

"MHP’ye çamur sıçratmaya çalışılması, yaman bir ruh hastalığının belirtisidir" denilen açıklamada, "Bu arada hemen her gün MHP’ye saldıran İP Sekreteri Paçacı’ya ise sorumuz şudur; siz hangi ara MHP’den kovulma sebeplerinizi açıklayarak aklandınız da utanmadan sıkılmadan kamuoyunun önüne çıkma cesaretini gösterebiliyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.

Meral Akşener'e yönelik sert eleştirilerin yer aldığı açıklamada, "Toplumsal barışı hedefe koymuş, cüretkâr ve çılgın bir surette siyasetin, toplumun dinamiklerini dinamitlemeye koyulmuştur. Bu hanım; bulunduğu mevkiden bir partinin genel başkanına nasıl hitap edileceğini, tepkileri anlayışla karşılanması gereken heyecanlı gençlerin nasıl olgunluk ve hoşgörüyle yatıştırılacağını bilmeyecek kadar adab-ı muaşeret yoksunu, politika fakiridir. Yaşını başını almış, torun tosun sahibi bir hanımken; ağabeyi yaşındaki bir siyaset ustasını çocukça kavgaya davet edecek kadar nadan ve cahil olduğunu sık sık göstermekten ince bir haz duymaktadır. Müdire Hanım; siyasetteki başarısızlığını örtmek için, bizimle nereye varacağını kestiremediği bir münakaşa iklimi yaratarak havayı elektriklendirip bulandırmaya uğraşmaktadır. MHP saflarındayken yaptığı densizlikler, huysuzluklar yetmemiş, şimdi de partilileriyle MHP tabanı arasında kanlı bir kavga patlatma çabasına girmiştir. Müdire Hanım, MHP ile kendi partilileri arasındaki gerginliği sorumsuzca kaşıyarak, siyasi tartışmayı bir sinir harbine, üste çıkıp galebe çalma yarışına döndürmeye çalışarak toplumsal barışı, huzur ve sükûnu bozmayı hedeflemektedir. Bu konu, sadece sıradan bir siyasi polemik olarak görülemez. İP Müdiresinin ve şakirtlerinin tutumu; toplumda fitne, huzursuzluk ve karmaşa çıkarma planının bir parçasıdır" denildi.