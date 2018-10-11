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MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 13:01 | Son Güncelleme

MHP'den yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı sert bir şekilde eleştirildi. Açıklamada, "Meral Akşener’in, hem sosyal medya üzerinden hem de politika kürsüsünden sergilediği kışkırtıcı, gerginlik yaratıcı tavır konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz" denildi.

MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar

MHP'den yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'ya tepki gösterildi. Açıklamada, "Siz hangi ara MHP’den kovulma sebeplerinizi açıklayarak aklandınız da utanmadan sıkılmadan kamuoyunun önüne çıkma cesaretini gösterebiliyorsunuz" denildi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Cihan Paçacı'ya sert tepki gösterildi. Açıklamada, Paçacı'nın "ölçüsüz isnat ve göndermelerde" bulunduğu belirtilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "mazlum ve mağdur gösterilmeye çalışıldığı" vurgulandı.

"MHP’ye çamur sıçratmaya çalışılması, yaman bir ruh hastalığının belirtisidir" denilen açıklamada, "Bu arada hemen her gün MHP’ye saldıran İP Sekreteri Paçacı’ya ise sorumuz şudur; siz hangi ara MHP’den kovulma sebeplerinizi açıklayarak aklandınız da utanmadan sıkılmadan kamuoyunun önüne çıkma cesaretini gösterebiliyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.

Meral Akşener'e yönelik sert eleştirilerin yer aldığı açıklamada, "Toplumsal barışı hedefe koymuş, cüretkâr ve çılgın bir surette siyasetin, toplumun dinamiklerini dinamitlemeye koyulmuştur. Bu hanım; bulunduğu mevkiden bir partinin genel başkanına nasıl hitap edileceğini, tepkileri anlayışla karşılanması gereken heyecanlı gençlerin nasıl olgunluk ve hoşgörüyle yatıştırılacağını bilmeyecek kadar adab-ı muaşeret yoksunu, politika fakiridir. Yaşını başını almış, torun tosun sahibi bir hanımken; ağabeyi yaşındaki bir siyaset ustasını çocukça kavgaya davet edecek kadar nadan ve cahil olduğunu sık sık göstermekten ince bir haz duymaktadır. Müdire Hanım; siyasetteki başarısızlığını örtmek için, bizimle nereye varacağını kestiremediği bir münakaşa iklimi yaratarak havayı elektriklendirip bulandırmaya uğraşmaktadır. MHP saflarındayken yaptığı densizlikler, huysuzluklar yetmemiş, şimdi de partilileriyle MHP tabanı arasında kanlı bir kavga patlatma çabasına girmiştir. Müdire Hanım, MHP ile kendi partilileri arasındaki gerginliği sorumsuzca kaşıyarak, siyasi tartışmayı bir sinir harbine, üste çıkıp galebe çalma yarışına döndürmeye çalışarak toplumsal barışı, huzur ve sükûnu bozmayı hedeflemektedir. Bu konu, sadece sıradan bir siyasi polemik olarak görülemez. İP Müdiresinin ve şakirtlerinin tutumu; toplumda fitne, huzursuzluk ve karmaşa çıkarma planının bir parçasıdır" denildi.

"KAVGAYA BALTAYLA, YANGINA KÖRÜKLE GİTMEKTE"

Akşener'in toplumun sinir uçlarına maksatlı olarak bastığı iddia edilen açıklamada, "Bu hanım, Sayın Genel Başkanımızı seven milyonları, ona gönülden bağlı Ülkücü gençleri bilerek ve kasten tahrik etmekte; sadece camiamızın değil, bütün toplumun hassas sinir uçlarına maksatlı olarak basmaktadır. Başında bulunduğu partinin FETÖ elebaşının nefesiyle harlamaya çalıştığı ateşi pek çabuk söndüğünden, MHP muarızlığını benzin gibi dökerek köz hâlindeki hassasiyetleri alevlendirmek istemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Adli ve idari makamların göreve davet edildiği açıklamada, "Bu hanım; kavgaya baltayla, yangına körükle gitmektedir. Ülkücüleri adli makamlar ve kolluk güçleriyle karşı karşıya getirmeye çalışan İP Müdiresi Meral Akşener’in, hem sosyal medya üzerinden hem de politika kürsüsünden sergilediği kışkırtıcı, gerginlik yaratıcı tavır konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz. Tahrik ve kaşımalar sonucu olayların istenmeyen bir seyir izlemesinin, böyle giderse cereyan edebilecek tatsız vakaların ve bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi ve hempaları olacaktır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Meral Akşener İYİ parti Cihan Paçacı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
iki gün önce kendisi değil miydi akşener i hedef gösteren. kim kimi kışkırtmış acaba
MHP son çırpınışların.
kışkırtan bunak olmasın stepne varya
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