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  4. MHP'den videolu paylaşım! Devlet Bahçeli'nin görüntüleri yer aldı: "Vakit tamamdır söz konusu vatandır”

MHP'den videolu paylaşım! Devlet Bahçeli'nin görüntüleri yer aldı: "Vakit tamamdır söz konusu vatandır”

12.11.2024 23:30
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Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP), sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı "Vakit tamamdır söz konusu vatandır" başlıklı videolu paylaşımda, "Dün söylediğimiz gibi bugün de bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri de yer aldı.

MHP'den videolu paylaşım! Devlet Bahçeli'nin görüntüleri yer aldı: "Vakit tamamdır söz konusu vatandır”

MHP’nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı bir video paylaşıldı.

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"VAKİT TAMAMDIR SÖZ KONUSU VATANDIR"

Genel Başkan Bahçeli'nin çeşitli görüntülerinin yer aldığı 'vakit tamamdır söz konusu vatandır' başlıklı videoda şu ifadelere yer verildi:

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"Dün söylediğimiz gibi bugün de bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen. ‘Hayır’larınız ‘Evet’leriniz karışır kalabalığın gürültüsünde. İşte o zaman bilge bir akıl mangal gibi yürek ve tek başına direnme gücü önem kazanır. Belki sonra herkes aynı şeyi söyler. Sen 'ben söylemiştim' demezsin. Çünkü 'önce ülkem ve milletim' demişsindir. Değişmeyen prensipler ödünsüz ilkeler, tavizsiz dik duruşla geri dönülmez sevdaların varsa hayatta vazgeçilmez yeminlerin de olmalı. Ülkücülük kendinden, benliğinden vazgeçmekse eğer varlığın Türk varlığına armağan olmalı." (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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