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  4. MHP'den yangın ve diğer afetler için yeni kanun teklifi! "İtfaiye 10 dakika içinde müdahale etmek zorunda kalacak"

MHP'den yangın ve diğer afetler için yeni kanun teklifi! "İtfaiye 10 dakika içinde müdahale etmek zorunda kalacak"

29.01.2025 14:43
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.01.2025 14:43
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Bolu'daki yangın faciası tüm Türkiye'de derin bir yara açmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, itfaiyenin yangınlara müdahalesiyle ilgili yeni bir kanun teklifinde bulunduklarını açıkladı. Yaptığı paylaşımla haberi duyuran Özdemir, kanunla birlikte itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşımızın canına mal olan yangın faciası sonrası Türkiye ağlamıştı. Yangın öncesindeki ihmaller zinciri facianın boyutunu katlamıştı. MHP'den konuyla ilgili yeni bir kanun teklifi geldi.

ismail

İTFAİYENİN 10 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE ETMELERİ ZORUNLU HALE GELECEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda konuyla alakalı şu açıklamada bulundu:

"Ülkemizde yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin insanımızı hayatta tutabilmek için ne derecede kritik öneme sahip olduğunu Bolu’da çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Bu kapsamda meclise sunduğumuz yeni kanun teklifi ile her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ayrıca “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören kanun teklifimizi de hazırlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin, TBMM Grup toplantımızda ifade buyurdukları gibi MHP olarak hem bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması hem de kim olursa olsun sorumluların gereken cezayı alması için atılması gereken adımların kararlılıkla ve sonuna kadar takipçisi olacağız."

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu MHP kartalkaya kayak merkezi kanun Grand Kartal Otel
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