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MHP, Denizli Büyükşehir adayını geri çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 16:28 | Son Güncelleme

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ebru Leman Kalkan'ın, Genel Merkez tarafından adaylıktan çekildiğini açıkladı.

MHP, Denizli Büyükşehir adayını geri çekti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ebru Leman Kalkan'ın, Genel Merkez tarafından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Birtürk, Büyükşehir için aday çıkarmayacaklarını söyledi.
MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan'ın adaylıktan çekildiğini bildirdi. Birtürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Denizli'de adaylarını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduk. İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız mimar Ebru Leman Kalkan'ı kamuoyuna tanıtmıştık. Ancak son gelişen ittifak görüşmeleri çerçevesinde, Erzurum ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının geri çekildiği bilgisi bizlere ulaşmıştır. MHP Denizli Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır" dedi.

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MHP, Denizli Büyükşehir adayını geri çekti

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